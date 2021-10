De nieuwe maatregelen om de vierde coronagolf in te dijken gaan vrijdag in: een fors uitgebreide mondmaskerplicht, meer telewerk en een bredere inzet van de coronapas.

'Het gaat om een brede batterij aan maatregelen die niet overdreven streng zijn, maar wel vermijden dat we hier volgende week weer zitten', zei premier Alexander De Croo dinsdagavond na het zoveelste Overlegcomité.

De vierde golf van coronabesmettingen - officieel omgedoopt tot de herfstgolf - won de afgelopen week elke dag aan kracht. Het Overlegcomité met daarin de bevoegde federale ministers en vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen besliste dinsdgavond om een breed amalgaam aan maatregelen in te zetten. De meeste daarvan gaan vandaag/vrijdag in.

Concreet gaat het om een uitbreiding van de mondmaskerplicht. Die geldt op dit moment in principe alleen nog maar in het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Vanaf vandaag/vrijdag zal het mondmasker opnieuw overal gedragen moeten worden in winkels, winkelcentra, zorginstellingen, bibliotheken, erediensten en allerhande publiek toegankelijke ruimtes zoals overheids- en gerechtsgebouwen, sportcentra en bij erediensten.

Coronapas

De uitbreiding van het Covid Safe Ticket - de coronapas in de volksmond - vormt de tweede dam. Die wordt sowieso verplicht voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 mensen buiten. Zonder kan ook, maar dan geldt er een mondmaskerplicht.

Bovendien gaat het om een minimale federale sokkel: iedere organisator die dat wil, kan een coronapas invoeren, ongeacht het aantal bezoekers. In Brussel en Wallonië ligt de drempel voor het Covid Safe Ticket nu trouwens al een stuk lager, met een verplichting vanaf 50 bezoekers binnen en 200 buiten.

De deelstaten engageren zich bovendien om vanaf 1 november het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horecazaken en fitnesscentra. Dat was al het geval in Wallonië en Brussel, maar nu volgt ook Vlaanderen. Voor het personeel van horecazaken en fitnesscentra gaat de mondmaskerplicht trouwens al vandaag/vrijdag in.

Telewerk

Tot slot wordt het telewerk opnieuw sterk aanbevolen voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening. Die maatregel moet niet alleen het aantal contacten op het werk, maar ook op het openbaar vervoer gevoelig terugdringen.

Het Overlegcomité heeft bewust gekozen voor een breed pakket aan maatregelen, die geen sectoren viseren maar tegelijkertijd wel vermijden dat er volgende week een nieuw Overlegcomité moet komen. 'De sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig, maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid', vatte premier Alexander De Croo de situatie samen.

De maatregelen gelden in principe voor drie maanden, al kan het ook langer of korter. Dat is ook de periode waarin de pandemiewet, die de federale regering een dezer dagen zal afkondigen, van toepassing is.

