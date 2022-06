Maanden wachten op premie voor zonnepanelen

Door vertragingen bij Fluvius duurt het vier maanden vooraleer iemand de premie van 1.500 euro krijgt na het leggen van zonnepanelen. Dat dreigt veel gezinnen zuur op te breken, want eind dit jaar daalt de premie met de helft, schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.

‘De gemiddelde wachttijd van een dossier – van aanvraag tot erkenning – bedroeg vorig jaar 118 dagen. De consument verkeert dus vier maanden in de onzekerheid of hij al dan niet de premie krijgt’, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). In het eerste kwartaal van dit jaar werden 50 procent meer zonnepanelen aangekocht dan vorig jaar. Maar nadat de installateur thuis is geweest, wacht nog een hindernissenparcours om de premie te krijgen. Eerst moet een keurder komen om de veiligheidseisen te controleren, nadien is het aan Fluvius om een digitale meter te plaatsen.

Pas daarna kan je de aanvraag indienen. Maar de netbeheerder kan niet volgen. En door de lange wachttijd dreigen mensen naast de premie te grijpen. Aanvragen die pas in 2023 groen licht krijgen, zullen maximaal 750 euro krijgen. Bothuyne vraagt dat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) volgend jaar de premie op 1.500 euro behoudt. In september zou Demir in het Vlaams parlement haar evaluatie van het subsidietraject geven.