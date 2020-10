Het Vlaams Belang verdedigt al maanden strikte corona-maatregelen. Wat zit er achter de weigering van Tom Van Grieken om de corona-app te installeren?

'Een beetje beangstigend.' Coronalert maakt geen deel uit van de app-collectie op de smartphone van Tom Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter wantrouwt een applicatie die de 'Belgische staat' zou informeren over zijn locatie. 'Want eens ze uw gegevens hebben, dan weet je niet waaraan en waaraf.'

...

'Een beetje beangstigend.' Coronalert maakt geen deel uit van de app-collectie op de smartphone van Tom Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter wantrouwt een applicatie die de 'Belgische staat' zou informeren over zijn locatie. 'Want eens ze uw gegevens hebben, dan weet je niet waaraan en waaraf.'Een opmerkelijke uitspraak. Enerzijds is ze volgens de makers van de app feitelijk onjuist: alle gegevens worden via bluetooth op anonieme en tijdelijke basis bijgehouden. Anderzijds valt of staat het opzet van de applicatie met het aantal gebruikers. Hoe meer mensen Coronalert installeren, hoe groter de kans dat mensen geïnformeerd worden over risicocontacten. De Vlaams Belang-voorzitter zelf nuanceerde na het LVSV-debat aan de UAntwerpen meteen zijn uitspraken tegenover Knack. Hij vindt dat iedereen vrij moet zijn in het al dan niet installeren van Coronalert. Vorige week prees de Vlaams Belang-fractie in de Kamer al het feit dat een download niet verplicht wordt. VB-coryfee Gerolf Annemans liet al weten dat hij de app wél heeft.Toch krijgen de uitspraken van Van Grieken veel kritiek. Onder meer Marc Van Ranst (KUL) is fel. 'Dorpspolitiek boven gezondheid', zegt hij. Ook CD&V-staatssecretaris Sammy Mahdi liet van zich horen op sociale media. 'Niemand verplicht u om de app te installeren. Maar mensen angst aanjagen? Totaal onverantwoord.' Volgens sommigen brengt Van Grieken potentieel levens in gevaar. Passen de uitlatingen van Van Grieken in een grotere bocht van het Vlaams Belang richting 'corona-scepticisme'? In het buitenland roeren uiterst-rechtse partijen de trom met kritiek op de coronamaatregelen. In Duitsland stapten al verschillende malen duizenden mensen door de straten van Berlijn tegen onder meer het verplicht dragen van een mondmasker. De AfD, de Duitse geestverwant van het Vlaams Belang, riep op om mee te stappen.Ook in Nederland fulmineerde uiterst-rechts feller tegen de maatregelen. In mei wilden de partijen van Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) al sneller naar versoepelingen gaan dan de regering-Rutte. 'Wij willen geen anderhalvemetersamenleving', aldus Baudet. 'Het is bijna Noord-Korea', dixit Wilders. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan zitten twee van 's werelds grootste coronasceptici. Met Jair Bolsonaro en Donald Trump hebben respectievelijk Brazilië en de Verenigde Staten twee uiterst-rechtse critici aan het roer. Dat ze beiden al besmet raakten met het coronavirus, weerhield hen niet om de maatregelen in vraag te blijven stellen. Trump, nog maar pas uit het ziekenhuis, geeft alweer massabijeenkomsten die experts als mogelijke 'superspreader-events' omschrijven. 'Ik zou jullie allemaal een dikke smakkerd kunnen geven', zei Trump op maandag in Florida. Die toon verschilt in sterke mate van die van het Vlaams Belang. Sinds het begin van de coronacrisis zet de partij hard in op het gebruik van mondmaskers en andere beschermende maatregelen. Dat ze daarmee ministers als Maggie De Block (Open VLD) en Wouter Beke (CD&V) konden raken waar het pijn deed, was uiteraard meegenomen voor de oppositiepartij. Ook op het LVSV-debat dinsdagavond zei Van Grieken op geen enkele manier de maatregelen in vraag te stellen. Hij mag dan wel de Belgische staat wantrouwen, de VB-voorzitter heeft niets tegen de verplichte registratie van klanten in cafés en restaurants. 'Je gaat vrijwillig in die zaken binnen', legde hij uit.Een zeer valse noot klonk wel na het opmerkelijke autoprotest richting Brussel, waarmee het Vlaams Belang in september naar eigen zeggen een 10.000-tal mensen kon optrommelen tegen de Vivaldi-regering. Het idee van autoprotesten komt overwaaien uit Amerika, waar vooral Trump-aanhangers op die manier de straat opgingen. Volgens de partij verliep alles volgens de maatregelen. Op foto's was echter te zien hoe onder meer Vlaams fractieleider Chris Janssens zonder mondmasker in een menigte stond. Partijen als SP.A en Groen namen hem het kwalijk niet in quarantaine te gaan. Janssens had zo'n zelfisolatie namelijk gevraagd van politici die deelnamen aan het Brusselse Black Lives Matter-protest in juni. Janssens weigerde de isolatie, maar stelde de geldende maatregelen an sich niet in vraag.Veel partijleden liggen weliswaar al maanden in de clinch met Marc Van Ranst. Niet zelden lopen in die twisten politieke discussies en gezondheidsdiscussies door elkaar. Dat gebekvecht blijft overigens niet beperkt tot Vlaams Belangers. Ook een oud-Kamervoorzitter als Siegfried Bracke (N-VA) neemt de viroloog op de korrel. Zo noemt hij hem al maanden ironisch 'Groot Viroloog' op Twitter. In het algemeen probeert het VB ook in de coronacrisis in te spelen op haar corebusiness: anti-immigratie. De partij vindt dat de overheid de 'zaken moet durven benoemen' en moet zeggen welke bevolkingsgemeenschappen hoge infectiegraden hebben. 'Omdat politiek correcte politici problemen niet bij naam durven noemen, wordt de Vlaming keer op keer mee gestraft!', zei Van Grieken afgelopen zomer over de Antwerpse avondklok en mondmaskerplicht. De Vlaams Belang-voorzitter blijft erbij dat zijn partij niet de koers zal opgaan van de sceptici in het buitenland. De vraag is hoelang hij zijn mandatarissen in bedwang kan houden. Hoe langer de crisis aansleept, hoe vervelender mensen de maatregelen vinden. In het buitenland is gebleken dat er een markt is voor corona-sceptici. Alleen gaat dat niet zelden gepaard met allerhande samenzweringstheorieën. Dat Van Grieken verkeerdelijk beweert dat de corona-app mensen volgt, zou een voorsmaakje kunnen zijn van een koerswijziging.