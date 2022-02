Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) roept haar collega-ministers van Werk op om de barometer voor telewerk zo snel mogelijk in te voeren. 'Zo'n barometer kan ook helpen om telewerk duurzaam te verankeren.'

Het is intussen meer dan twee maanden geleden dat de telewerkverplichting met terugkeermoment werd ingevoerd. Het is dan ook hoog tijd om werk te maken van de beloofde afbouw. Want hoewel telewerken ontegensprekelijk veel voordelen heeft, bijvoorbeeld op het vlak van jobtevredenheid, mobiliteit of de balans tussen werk en gezin, beginnen de nadelen na 11 weken verplicht thuiswerken steeds zwaarder door te wegen.

En dan heb ik het niet zozeer over de productiviteit, maar wel over de impact op het mentaal welzijn voor veel werknemers. In deze donkere, koude winterdagen geldt dat des te meer. De coronaperiode heeft ons er nog eens aan herinnerd dat wij mensen bij uitstek sociale dieren zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor onze relatie met familie en vrienden, maar zeker ook voor collega's op de werkvloer.

Maak zonder dralen werk van een barometer voor bedrijven.

Het is in de directe interactie met collega's dat de meest creatieve ideeën geboren worden. Het is oog in oog met collega's dat innovatieve concepten het makkelijkst hun weg vinden naar de werktafel. Het is in de directe nabijheid en het informele contact met collega's op de werkvloer dat een sterke teamgeest en collegialiteit gesmeed worden. In deze tijden van arbeidskrapte is verbondenheid met de werkvloer en de collega's ook belangrijker dan ooit.

Het is dan ook hoog tijd om na de barometer voor onze horeca en onderwijs ook een barometer voor telewerk op tafel te leggen die de veiligheid van werknemers garandeert maar bedrijven ook de nodige ruimte en zuurstof geeft om een goed personeelsbeleid te voeren. Zo'n barometer kan ook helpen om telewerk duurzaam te verankeren in onze bedrijven.

Om diezelfde reden lanceerden we vorig jaar al een Actieplan Telewerk waarmee we werkgevers willen ondersteunen bij het uitwerken van een evenwichtig telewerkbeleid op maat van hun werknemers en bedrijfscultuur. Ook werkbaarheidscheques kunnen daartoe ingezet worden.

Win-win

Een barometer die een duidelijk perspectief uittekent voor onze bedrijven op het vlak van telewerk kan dan de ideale hefboom zijn voor bedrijven om een nieuwe modus laborandi te vinden en een wervend personeelsbeleid uit te tekenen voor hun werknemers, een win-win voor bedrijf én ondernemer.

Ik roep mijn collega-ministers van Werk dan ook op om, zoals afgesproken op het Overlegcomité, zonder dralen aan tafel te gaan en werk te maken van zo'n plan, in het belang van onze bedrijven, in het belang van onze werknemers.

