‘Maak eindelijk eens werk van een uitbreiding van het sociaal tarief’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.



Misschien heeft het ermee te maken dat ik nog altijd zegedronken ben van de indexering van mijn loon, maar ik begin me stilletjes aan wel héél schuldig te voelen dat ik nog twee maanden telkens 200 euro krijg om een energiefactuur te betalen die niet meer zo heel veel hoger ligt dan toen de oorlog in Oekraïne begon.

Ik heb hier eens geschreven dat ik met de energiepremies van november en december een kasjmieren joggingpak ging kopen – waar haalde ik dat toen in hemelsnaam vandaan? – maar sindsdien heb ik alleen nog maar meer geld gekregen dat ik niet nodig heb.

Het is met zo’n schuldgevoel dat de discussie over de accijnzen op energie vorige week helemaal ondraaglijk om te volgen werd. Na vorig najaar miljarden en miljarden te hebben uitgedeeld, alsof tijdens een overstroming ook mensen die op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw wonen zandzakjes nodig hebben, wil Vincent Van Peteghem nu voorzichtigjes beginnen met daar iets voor terug te vragen.

Vorig jaar werd ook de btw verlaagd – nog een stevige douceur – maar ter compensatie daarvan zouden op termijn de accijnzen op een slimme manier worden verhoogd. In de plannen van Van Peteghem betaalt iedereen vanaf april zo’n 20 euro meer per maand.

20 euro.

All hell broke loose.

Zondag bleef enkel Wouter Beke over om Van Peteghem te verdedigen in De Zevende Dag. De ex-minister, ex-partijvoorzitter en ex-superheld kan zich blijkbaar echt geen leven buiten de politiek voorstellen, want na zijn ontslag uit de Vlaamse regering werd hij gewoon weer Kamerlid.

Hij moet daarvoor in ruil van de andere fractieleden, of van Sammy Mahdi, blijkbaar wel de vuilste klusjes opknappen, en mocht op televisie dus uitleggen waarom het voorstel van Van Peteghem verstandig was. Naast Melissa Depraetere, Raoul Hedebouw en een Vlaams Belanger die zijn replieken kreeg ingefluisterd door ChatGPT maakte hij geen schijn van kans.

Het is nochtans eenvoudig: trek die accijnzen op, of verhoog gewoon de btw weer naar 21 procent – collega Pironet bracht voor het weekend in herinnering dat Frank Vandenbroucke de verlaging naar 6 procent als academicus een dom idee vond – en, dat ook, maak eindelijk eens werk van een uitbreiding van het sociaal tarief voor iedereen die daar net te veel voor verdient. Politici babbelen er al maanden over, maar daar hebben die mensen nog niets aan gehad. Ook voor hen maakt 20 euro meer of minder, trouwens, echt niet het verschil.