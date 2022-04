Maaike De Vreese is Vlaams volksvertegenwoordiger. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 10 minuten en 28 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De Russische invasie in Oekraïne, en de economische uitbuiting en het seksuele misbruik van Oekraïense vluchtelingen. Misbruik maken van mensen in zo'n kwetsbare positie: walgelijk. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? De wereld verbeteren begint bij jezelf. Houd dus je ogen open voor wie het moeilijk heeft en probeer elkaar te helpen. Wat is uw grootste prestatie? Op persoonlijk vlak: mijn kinderen. Op professioneel vlak: het volk mogen vertegenwoordigen. En op sportief vlak: de halve marathon lopen. Wat is uw grootste mislukking? Ooit deed ik een poging om mijn creatieve kant te ontdekken met een cursus fotografie. Dat was ontzettend boeiend en ik heb er heel veel fijne mensen ontmoet. Maar als ik onze resultaten vergeleek, bleken die van hen toch van een ander niveau. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik ga graag op ontdekking in de wereld, maar ik kom ook heel graag thuis. Mijn vrienden en familie zijn te belangrijk voor me. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan de warme zomerdagen waarop ik samen met mijn beste vriendinnetje en broers over de pleintjes en weggetjes van Loppem liep. Wanneer de straatverlichting aanging, wisten we dat het tijd was om naar huis te gaan. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik neem zo veel mogelijk de fiets en de trein. En mijn dochter wijst me sinds kort ook op alternatieven: tweedehandskleding kopen, de douchekraan dichtdraaien tijdens het inzepen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? De bagger van onbekende accounts laat ik aan me voorbijgaan. Praat u weleens tegen uw huisdier? Samen met de kinderen overstelpen we onze lieve kater Eddie met aandacht en knuffels. Gesprekken voeren, dat is eerder hun ding. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Van heel weinig. Ik weeg de pro's en contra's altijd goed af. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee, maar ik vind wel dat we heel streng moeten optreden tegen gewelddadig extremisme, uit welke hoek dan ook. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Vlak voor de coronacrisis uitbrak, zag ik in het Brugse Concertgebouw de dansvoorstelling Outwitting the Devil van de Brits-Bengaalse topchoreograaf Akram Khan. Adembenemend! Waarover zou u meer willen weten? In het middelbaar had ik een zeer inspirerende lerares kunstgeschiedenis. Ik stond op het punt om dat ook te gaan studeren, maar koos uiteindelijk voor criminologie. Wie weet, op een dag. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? We hebben enkele vaste goede doelen, maar ik probeer ook deel te nemen aan acties. Dit weekend aan de Levensloop van Stichting tegen Kanker. En vorig jaar fietste ik 125 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Voldoende tijd vrijmaken voor elkaar, tussen het werk en de kinderen door. Gelukkig hebben we een sterke basis. Vindt u seks overschat? Het meest intieme contact tussen twee mensen kun je niet overschatten. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Ik zie hen wekelijks, ze zijn heel belangrijk voor me. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Lopen en fietsen met het verstand op nul: helend voor lichaam en geest. Maar ik maak me geen illusies, je hebt je gezondheid niet altijd in de hand. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou vooral mijn kinderen in veiligheid willen brengen. Wat hebt u geleerd in het leven? Laat je niet leiden door wat anderen denken maar maak je eigen keuzes en vertrouw op jezelf.