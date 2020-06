Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) stuit op onbegrip bij milieu-organisaties met een vlucht die ze dinsdag maakte van Brussel naar Antwerpen, om de heropstart van de regionale luchthavens in de kijker te zetten. 'Gekker moet het niet worden', vindt Bond Beter Leefmilieu.

Lydia Peeters was dinsdag aanwezig op het persmoment van de Limburgse luchtvaartondernemer Philippe Bodson. Die verzorgt privé-vluchten met zijn bedrijf ASL Group. In juli start ASL met wekelijkse vluchten tussen Brussel en Ibiza in een nieuw concept dat het midden houdt tussen een privécharter en een lijnvlucht. De minister stelde op de luchthaven van Antwerpen de steun voor die de regering via het Noodfonds geeft aan de regionale luchthavens. Onderdeel van het evenement was een vlucht van Brussel naar Antwerpen.

Joeri Thijs van Greenpeace vraagt zich daarom af of de klimaatcrisis aan de minister is voorbijgegaan. 'Regionale luchthavens zijn helemaal niet essentieel en een bron van schadelijke en perfect vermijdbare CO2-uitstoot', stelt Koen Stuyck van WWF. 'Dit is een compleet verkeerd signaal', zegt ook Imade Annouri van Groen. 'In verschillende buurlanden worden korte vluchten afgeschaft en wordt er in de plaats geïnvesteerd in treinverbindingen. Ik zou toch liever zien dat de minister van Mobiliteit daarin voorop loopt, in plaats van een luchtvaartbedrijf een hart onder de riem te steken. Zakenmannen kunnen perfect met de trein naar Europese bestemmingen, als er maar wordt geïnvesteerd in hogesnelheidsverbindingen.'

'Ik ben ingegaan op het voorstel om deel te nemen aan een persvlucht omdat zakenvluchten een essentiële pijler zijn van onze regionale luchthavens', reageert Peeters. 'Ik wou extra media-aandacht krijgen voor de heropstart van die luchthavens.'

Die hebben volgens haar nood aan nieuwe initiatieven om hun financieel model robuust te maken. ASL is een goed voorbeeld, omdat het bedrijf zich engageert om haar CO2-uitstoot te compenseren. 'Zo heeft het een belangrijke voorbeeldfunctie op de hele sector van de zakenvluchten', aldus Peeters.

