Lydia Peeters schrapt boetes voor late autokeuring door lange wachttijden

Wie omwille van de lange wachttijden bij keuringscentra te laat zijn voertuig aanbiedt, zal daar binnenkort geen boete meer voor krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (OpenVLD) donderdag aangekondigd tijdens een zitting van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. ‘Wanneer de problemen bij de autokeuringssector van de baan zijn, zullen er ook geen boetes meer zijn en dient er niet langer een vrijstelling gegeven te worden’, aldus de minister.

De wachttijden bij autokeuringen worden steeds langer. GOCA Vlaanderen, de federatie die de zes erkende keuringsinstellingen vertegenwoordigt, ziet sinds 2019 een toename van 7,3 procent in het aantal keuringen. Het aantal herkeuringen ging op die periode met 10,5 procent omhoog. Dat zorgt voor ongekeurde voertuigen en dus onveiligheid op de baan.

Klantonvriendelijkheid

Peeters vraagt al langer om iets te doen aan klantonvriendelijkheid in de sector. Sinds 2 mei voert haar kabinet daarom een aantal bijkomende maatregelen door. Zo kreeg haar departement de opdracht om niet langer boetes uit te schrijven aan iemand die te laat naar de keuring gaat, indien lange wachttijden de persoon beletten om vlugger een afspraak te maken. De aanpassing is momenteel in behandeling. Eens die ingaat, zullen bestuurders die al een boete kregen een terugbetaling kunnen aanvragen. Bovendien is sinds mei het keuringsproces eenvoudiger.

‘Een aantal gebreken die vroeger aanleiding gaven tot een verplichte herstelling en herkeuring binnen vijftien dagen geven nu enkel aanleiding tot een herstelling en pas nazicht bij de volgende periodieke keuring’, legt Peeters uit. Het gaat bijvoorbeeld om een ontbrekend inschrijvingsbewijs, spatbord of informatie over de identificatie van het voertuig. Verder wordt er voortaan niet meer gecontroleerd of er in de wagen een gevarendriehoek ligt.

Probleem

‘Goed dat de minister er werk van maakt om deze onterechte boetes kwijt te schelden’, vindt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (CD&V), die onlangs cijfers over laattijdige keuringen heeft opgevraagd bij het departement voor Mobiliteit en Openbare Werken. ‘Wanneer mensen hun uitnodiging ontvangen om naar de keuring te gaan, kunnen ze soms geen afspraak meer maken alvorens hun keuringsbewijs vervalt.’

Uit de cijfers blijkt dat in 2022 in totaal 2.115.970 personenwagens werden gekeurd, waarvan 477.820 laattijdig. Van de bestuurders die hun wagen te laat aanboden, deden 317.635 dat binnen één maand na verval van het keuringsbewijs (66,5 procent). In de eerste maand bedraagt de boete voor zo’n laattijdige aanbieding nu 9,70 euro. In 2022 kwam dat in totaal neer op 3.081.059,50 euro aan boetes.

‘Het probleem wordt almaar groter. Zo stellen we vast dat er in 2022 een stijging van maar liefst 63 procent is ten opzichte van 2019 voor bestuurders die zich minder dan één maand te laat aanboden bij de keuring’, aldus Mertens.