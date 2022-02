Luka Separovic (25) is student, maar ook medeoprichter van Velusta. Dat bedrijf maakt wielerkledij die beschermt tegen schaafwonden.

Hoe is Velusta ontstaan?

...

Hoe is Velusta ontstaan? Luka Separovic: Op de schoolbanken. Ik ben laatstejaars student ingenieur bouwkunde aan de UAntwerpen. Velusta is een uitloper van Compagnie, een vak waarin we met enkele studenten een fictief bedrijf moesten oprichten. Een van mijn medestudenten is Jarrid Janssens, een fervente fietser. Aan de littekens op zijn benen kun je zien dat hij al enkele keren flink gevallen is. Vandaar het idee van beschermende kleding. We hebben samen beslist om dat studieproject in de praktijk te realiseren. Hoe bent u aan uw startkapitaal gekomen? Separovic: Via crowdfunding haalden we 12.000 euro op en Jarrid en ik hebben samen ongeveer hetzelfde bedrag geïnvesteerd. En toen? Separovic: Voor de ontwikkeling deden we een beroep op verschillende universiteiten en textielonderzoekscentra om de juiste stoffen te vinden. Bij een val ontstaat een hoge wrijvingswarmte. Daarom bestaan onze wielerbroeken uit drie lagen. De bovenste laag fungeert als een wrijvingsbestendige tweede huid. De middelste laag is een antischoklaag die de impact van de val gedeeltelijk absorbeert. Daaronder zit een gladde laag, zodat de broek ook comfortabel aanvoelt. Waar wordt uw wielerkleding gemaakt? Separovic: We hebben de broeken besteld bij een Italiaanse fabrikant. Omdat die stock zeer snel verkocht was, plaatsten we een grotere bestelling. Helaas brak corona toen helemaal door en werden onze broeken veel te laat geleverd. Niet in de lente - wanneer wielertoeristen zich klaarmaken voor het nieuwe seizoen - maar pas toen de zomer al een eind gevorderd was. Dat was een flinke tegenslag. Separovic: Dat maakt ons sterk. We zijn echt van plan om de traditionele spelers, zoals Vermarc en Bioracer, het leven zuur te maken. We hebben al eens een contract van hen gewonnen, toen Knokke-Heist voor het WK tijdrijden een originele wieleruitrusting zocht. Volgend jaar zijn we sponsor van Team Belgium voor de Special Olympics. Daar ben ik wel trots op, want voor die atleten is vallen en schaafwonden oplopen nog erger dan voor valide atleten.