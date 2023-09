Luitbouwer Milan Barbé doet ook onderzoek: ‘Vooral jonge muzikanten komen bij mij’

‘Veel kennis over hoe luiten tijdens de renaissance en barok werden gebouwd, is mettertijd verloren gegaan’, zegt instrumentenbouwer Milan Barbé. ‘Dat betekent dat we technieken die 300 jaar geleden gebruikt werden, nu moeten herontdekken.’ Om dat te doen, verdiept Barbé zich niet alleen in de technische bouw, maar ook in het historisch onderzoek naar zulke instrumenten. Om te voorkomen dat die kennis opnieuw verloren gaat, hoopt hij er ooit les over te geven. ‘Heel wat bouwers houden de kennis die ze hebben opgebouwd angstvallig voor zichzelf, omdat ze anderen als concurrentie beschouwen.’

Wat houdt dat onderzoek precies in?

Milan Barbé: Er is een praktisch luik waarin we oude instrumenten opmeten en bekijken wat we daar nog uit kunnen leren. Daarnaast voeren we ook historisch onderzoek, om te achterhalen wie die instrumenten bespeelde en welke muziekstukken ervoor geschreven werden. Ik duik daarvoor in oude brieven en manuscripten. Om dat te kunnen, heb ik me moeten verdiepen in het Oudduits en Ouditaliaans.

Hoe gaat u te werk als iemand een luit bij u bestelt?

Barbé: Ik probeer samen te werken met muzikanten, waardoor het eindresultaat heel persoonlijk wordt. Het gaat om volledig handgemaakte instrumenten, daar kan ik makkelijk een maand aan werken. Vooral jonge muzikanten komen bij mij om een instrument te kopen, en dat vind ik fantastisch. Als jonge bouwer doe ik niets liever dan met hen meegroeien.

Waar droomt u nog van?

Barbé: Op korte termijn kijk ik uit naar de samenwerking met een jonge Noorse muzikant die heden- daagse composities speelt op historische instrumenten. Hij zocht een theorbe (een instrument uit de luitfamilie, nvdr) en kwam daarvoor bij mij aankloppen. Na de barokperiode is de evolutie van de luit grotendeels stilgevallen, maar voor dit project wil ik aan de slag gaan met de kennis, technologieën en materialen van vandaag. Zo kan ik een hedendaagse versie bouwen van een historisch instrument. Op lange termijn is het mijn droom om een eigen atelier te hebben en te leven van de verkoop van mijn instrumenten.