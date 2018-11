Luik krijgt coaltie PS-MR, CDH moet stadsbestuur verlaten

Eerder deze week sprongen de onderhandelingen tussen de PS en de PTB af. De radicaal-linkse partij had 'onhaalbare' voorstellen geformuleerd, vonden de socialisten.

De PS, de grootste in Luik, kondigde daarop aan met alle andere partijen te zullen spreken, maar die gesprekken zijn intussen afgerond. De socialisten gaan alleen nog spreken met de liberale MR, kondigden ze donderdagavond aan.

CDH, de coalitiepartner van PS in het huidige stadsbestuur, noemt de onderhandelingen in Luik een 'schertsvertoning'. 'Bij de tweede ontmoeting heeft de PS onze nota gelezen en verduidelijkingen gevraagd, maar we zijn nooit overgegaan tot onderhandelingen. De PS heeft nooit gesuggereerd dat een tripartite met CDH en Vert Ardent (een groene lijst, nvdr.) mogelijk was', zegt CDH-lijsttrekker Carine Clotuche. De Franstalige humanisten weigerden in Luik scheep te gaan met MR, en zijn daarom gedumpt, zegt ze.

Een meerderheid tussen PS en MR noemt Clotuche een 'Publifin-coalitie, een coalitie van verliezers'.