In de provincie Luik blijven de hulpdiensten in de weer met reddings- en opruimacties. Intussen blijft het peil van de waterlopen in Wallonië licht dalen.

Het peil van de waterlopen in Wallonië is zaterdagochtend verder gedaald, ook al worden de drempels voor overstromingsalarm op veel plaatsen nog steeds bereikt, blijkt uit het recente verslag van de bevoegde dienst.

Verwacht wordt dat het waterpeil van de Eau d'Heure en haar bijrivieren licht zal zakken, of mogelijk licht zal stijgen stroomafwaarts.

Over het geheel genomen stabiliseert of daalt het waterpeil in Wallonië. Die tendens zou in de loop van de dag moeten doorzetten, aldus het operationele Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van Wallonië. De risico's op overstromingen en wateroverlast gelden vooral voor de rivieren Gete, Mehaigne, Maas, Viroin, Eau Blanche, Eau d'Heure, Lesse, Lhomme, Ourthe, Amblève, Vesder en Our.

Hulpdiensten en gemeenteploegen zijn vrijdag in de weer gebleven voor de opruim- en schoonmaakacties in de getroffen gemeenten in de provincie Luik.

In Trooz is de schade zeer omvangrijk, zei burgemeester Fabien Beltran. Twee van de verschillende bruggen in de gemeente hebben het begeven, andere zijn omwille van de veiligheid afgesloten. 'Momenteel proberen we op te ruimen wat er nog rest in de straten en verschillende gebouwen zijn volledig vernield. Woningen, de sporthal en andere plaatsen bestaan gewoon niet meer. Dit is echt een catastrofe, je kan het pas vatten wanneer je ter plaatse bent.'

In de nacht van donderdag op vrijdag waren er drie lichamen gevonden. Het ging om een persoon uit Pepinster en twee slachtoffers die in hun woonst het leven lieten. Nadien werd nog een vierde lichaam gevonden op het dak van een huis. 'En over sommige getroffenen blijft er onzekerheid omdat we hen niet kunnen bereiken.'

Reddingsactie

In Chaudfontaine liet burgemeester Daniel Bacquelaine vrijdagavond weten dat drie nieuwe lichamen gevonden zijn in Vaux-sous-Chèvremont en Chaudfontaine-Source. Dat brengt de voorlopige dodentol in de gemeente op vijf.

In Wezet (Visé), Herstal en Oupeye kregen de bewoners die donderdag geëvacueerd moesten worden, groen licht om terug te keren naar hun woonst of bedrijf. In Aywaille vonden de laatste evacuaties plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Er zijn geen nieuwe slachtoffers gemeld sinds woensdag bekendraakte dat een persoon er om het leven gekomen was.

Pepinster, in de provincie Luik, vrijdag 16 juli © Belga

In de gemeente Angleur is een tweede lichaam aangetroffen, raakte zaterdagmorgen bekend. 'De nacht verliep vrij rustig, onze politieagenten waren aanwezig om de getroffen gebieden te beveiligen en plunderingen te voorkomen. Helaas werd in de vroege avond nog een oudere dood aangetroffen in Angleur', aldus de woordvoerder van de politiezone Luik.

Vrijdag meldde burgemeester Willy Demeyer een eerste bevestigd sterfgeval in Angleur. 'Het lichaam van een oudere is gevonden en we kunnen andere macabere ontdekkingen tijdens inspecties van woningen niet uitsluiten.' Zaterdagochtend is het waterpeil in Luik verder gedaald, waardoor de Rue de Tilff in Angleur opnieuw kon worden opengesteld.

In Haspengouw moest de brandweer uitrukken in verschillende gemeenten, bijvoorbeeld Hannuit (Hannut), Braives, Burdinne en Wasseiges. De brandweer is er nog druk in de weer, er is nog geen balans van het aantal interventies en oproepen.

Ook brandweerzone Hemeco, in de regio Hoei, had de handen meer dan vol. In Comblain-la-Tour werden uit het maison des Polonais, een Pools vakantiehuis, zowat zeventig kinderen en animatoren gered, aldus waarnemend burgemeester Michel Legros. Het leger en de brandweer voerden de operatie uit, onder de supervisie van de lokale autoriteiten en de Poolse ambassade. Alle aanwezigen zullen naar Brussel gebracht worden. Inmiddels is er geen sprake meer van een noodsituatie in Hamoir.

Tienen heeft ergste gehad, situatie in Geetbets en Rotselaar blijft nijpend

Heel wat gemeenten in het oosten van Vlaams-Brabant konden vrijdag al op adem komen na de wateroverlast die de regio donderdag trof, zaterdagochtend is dat ook het geval voor Tienen. Het peil van de Gete is daar flink gezakt. In Geetbets en Rotselaar staat het water nog aan de lippen en wordt het nog een dag bang afwachten.

Dambreuk Roer

In het Duitse Wassenberg, pal aan de grens met Nederland, heeft een dam van de Roer het begeven. Het bestuur van de regio Keulen maakte het nieuws vrijdagavond bekend via Twitter. De hulpdiensten evacueerden er zowat 700 inwoners.

Wassenberg ligt vlakbij de Nederlandse stad Roermond. Volgens burgemeester Marcel Maurer ligt de oorzaak van de doorbraak aan de Nederlandse kant van de grens, zo meldt de website van de Nederlandse omroep NOS. Omdat daar de stuwen in de Roer zijn gesloten, wordt het waterpeil stroomopwaarts in Duitsland opgestuwd, stelt Maurer.

In Roermond zijn donderdag en vrijdag duizenden bewoners geëvacueerd, zij kunnen nog steeds niet terugkeren naar hun huizen. Het Nederlandse leger begon er vrijdag met het verhogen van de Maasdijk. Ontslagnemend premier Mark Rutte bezocht vrijdagavond Roermond.

Namen, vrijdag 16 juli © Belga

133 doden in Duitsland

Intussen hebben de overstromingen in Duitsland al aan 133 mensen het leven gekost, blijkt zaterdag na een nieuwe balans uit de zwaarst getroffen Duitse regio.

In de Duitse Landkreis (dat is de regionale bestuurseenheid boven gemeente) Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, is het aantal dodelijke slachtoffers van de overstromingen opgelopen tot 90, meldt de politie zaterdag.

Het aantal doden kan nog oplopen, want er zijn nog altijd mensen vermist. In Ahrweiler bevindt zich onder meer de zwaar getroffen plaats Schuld, waar huizen zijn verwoest door het hoge water. Vrijdag had de deelstaat 63 doden bevestigd. In de andere zwaar getroffen Duitse deelstaat, Noordrijn-Westfalen, werden tot nu toe 43 doden geteld na het noodweer. Dat brengt de voorlopige balans in Duitsland dus op zeker 133 dodelijke slachtoffers.

Schenking Apple

Het Amerikaanse techbedrijf Apple heeft aangekondigd dat het geld gaat doneren om de hulpverlening in de door overstromingen getroffen landen in West-Europa te steunen, maakte topman Tim Cook zaterdag bekend op Twitter.

'Onze harten gaan uit naar diegenen die getroffen zijn door de verwoestende overstromingen in Duitsland, België en West-Europa', aldus Cook. 'Apple gaat doneren om de hulpverleningsinspanningen te ondersteunen.' Om hoeveel geld het gaat, aan wie dat precies wordt gedoneerd en per wanneer, is nog niet bekendgemaakt.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021

Nederlanders schonken al 1 miljoen euro

Particulieren, bedrijven en instellingen in Nederland hebben al 1 miljoen euro geschonken voor de door de overstromingsramp getroffen gebieden in de Nederlandse provincie Limburg. Dat heeft het Nationaal Rampenfonds bekendgemaakt.

De actie Giro 777 werd vrijdag opgestart. Door de enorme belangstelling was in de nacht van vrijdag op zaterdag de website giro777.nl zelfs even offline. De actie gaat de komende dagen nog 'in volle vaart' door, klinkt het.

De actie is bedoeld voor hulp ná een ramp, dus als het water weer gezakt is en alle bewoners kunnen terugkeren naar huis. Het fonds zal de ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan 'gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties'. Het gaat om projecten los van de schade die verzekeraars dekken en los van overheidssteun.

Nederlands-Limburg grenst aan België, met de Maas als belangrijkste waterloop. Zaterdag is het nog steeds 'alle hens aan dek' in vooral het midden en het noorden van de provincie, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagochtend.

