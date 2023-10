Ludo Bekkers, oudste journalist van België, overleden

Ludo Bekkers, gewezen productieleider bij de toenmalige BRT en oud-journalist, is dinsdag op 99-jarige leeftijd overleden in wzc Sint-Camillus in Antwerpen. Dat heeft zijn familie woensdag aan Belga gemeld.

Ludo Bekkers, geboren op 4 februari 1924 in Antwerpen, begon zijn loopbaan op de radio bij het N.I.R. en maakte na twaalf jaar in 1957 de overstap naar de televisie waar hij eerst producer van culturele programma’s was en later directeur van de educatieve omroep.

Hij werd in 1970 de eerste directeur en grondlegger van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) in Antwerpen op de Meir. Daarnaast was hij Middelheimpromotor van het openluchtmuseum in Antwerpen.

Na zijn pensioen is hij nog jaren directeur geweest van het Fotografiemuseum in Antwerpen en vele jaren actief als freelance recensent en columnist voor onder meer Ons Erfdeel, De Nieuwe, Knack, De Standaard en De Morgen.

Tot zijn 95ste is hij artikels blijven schrijven, aldus zijn zoon Floris Bekkers.

Lees de reportage over Ludo Bekkers die Stijn Tormans voor Knack maakte.