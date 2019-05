Luchtverkeer woensdagnacht opnieuw verstoord door problemen bij Skeyes

In de nacht van woensdag op donderdag is er van 01.30 uur tot 04.30 uur geen vliegverkeer mogelijk in het westelijk deel van het Belgisch luchtruim. Dat meldt de woordvoerder van Skeyes, Dominique Dehaene.

skeyes