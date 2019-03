Luchtverkeer terug hervat

Luchtverkeersleider skeyes heeft zaterdagochtend zoals verwacht om 06.00 uur de operaties hervat. Tussen 23 uur vrijdagavond en 6 uur zaterdagochtend lag het luchtverkeer immers stil.

'Op korte termijn hebben we heel veel meldingen van ziekte gekregen voor de nachtshift in Canac (luchtverkeerscentrum, nvdr.)', zegt woordvoerder Dominique Dehaene van skeyes. 'We konden niet voldoende mensen verzamelen voor de dienstverlening vannacht. Tussen 23 en 6 uur was er quasi geen luchtverkeer mogelijk.'

Beperkte hinder voor passagiers op Brussels Airport

De hinder op Brussels Airportwas beperkt, aangezien er 's nachts sowieso weinig vluchten landen en opstijgen. De zes vluchten die na 23 uur aankomen kunnen nog landen. Het gaat om vijf vluchten van Brussels Airlines en één vlucht van TAP. Eén vlucht, die van 23.30 uur naar Moskou van luchtvaartmaatschappij Aeroflot, is geannuleerd. De passagiers brengen de nacht door op hotel, meldt woordvoerdster Nathalie Pierard.

Een tiental cargovluchten van DHL is wel getroffen. De vliegtuigen die zouden moeten landen worden omgeleid naar andere luchthavens, zegt Pierard.

'Vuil spel'

De directie van luchtverkeersleider skeyes speelt een vuil spel, aangezien ze al donderdag op de hoogte was dat er onvoldoende luchtverkeersleiders zouden zijn. Dat zegt Kurt Callaerts van ACV-Transcom.

Callaerts had vrijdag nog laten weten dat er tijdens de krokusvakantie geen acties komen bij skeyes. Hij bevestigt vrijdagavond dat het gebrek aan luchtverkeersleiders van vrijdag geen gevolg is van een actie. 'Skeyes heeft niet geanticipeerd op het aantal zieken, onder wie ook langdurig zieken of mensen al enkele dagen thuis zijn', zegt Callaerts, die spreekt van een 'rondje zwartepieten' door de directie.

Volgens Callaerts was het donderdag al duidelijk dat er te weinig luchtverkeersleiders zouden zijn, en heeft de directie nog geprobeerd om mensen op vrijwillige basis op te roepen. Het is echter niet gelukt om voldoende personeel te verzamelen, wat volgens Callaerts niet als een verrassing komt. 'Als je weet hoe de situatie vandaag is in het bedrijf, met de dossiers rond loopbaanonderbreking, de werkroosters voor maart, het weigeren van verlof, ...', zegt de vakbondsman.

Of de gebeurtenissen van vrijdagavond alsnog tot acties zullen leiden, kan Callaerts nog niet zeggen. 'Dat bekijken we volgende week', zegt hij.