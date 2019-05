Het door skeyes gecontroleerde luchtruim is effectief gesloten sinds 9.30 uur, bevestigt Eurocontrol. Dat zou zo blijven tot 13.00 uur. Aanleiding is nieuwe ontevredenheid bij de luchtverkeersleiders van skeyes.

Het door skeyes, het vroegere Belgocontrol, gecontroleerde luchtruim is om 13 uur weer opengegaan. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat instaat voor de luchtverkeersleiding. Vanaf 9.30 uur was het luchtruim gesloten door een werkonderbreking bij de luchtverkeersleiders.

De maat is ondertussen vol voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij leed naar eigen zeggen al voor minstens 4 miljoen euro schade door de acties van de voorbije maanden bij luchtverkeersleider skeyes. Brussels Airlines stelt skeyes nu aansprakelijk voor die schade en bekijkt naar eigen zeggen ook 'mogelijke gerechtelijke stappen om haar toekomstige belangen en die van haar passagiers te vrijwaren'.

Weyts: 'Rotzooi'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de actie van de christelijke vakbond ACV-Transcom, die ervoor zorgt dat het door de luchtverkeersleiders van skeyes gecontroleerde luchtruim donderdagochtend gesloten is. 'Kan de afwezige premier Charles Michel nu eindelijk eens ingrijpen in deze rotzooi?', vraagt hij op Twitter. 'Luchtverkeersleiders hebben juiste bekommernissen, verkeerde actiemiddelen.' Voorlopig reageert de premier niet.

'Byebye skeyes'

De Waalse regering heeft Pegasus, een adviesbureau in de luchtvaartsector, de opdracht gegeven te onderzoeken 'hoe skeyes omzeild kan worden'. Dat zegt minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) donderdag, terwijl een nieuwe actie van de luchtverkeersleiders bij skeyes opnieuw voor grote problemen in het Belgische luchtverkeer zorgt. 'Wallonië staat steeds dichter bij het scenario van een "byebye skeyes"', aldus Crucke.

Infomoment

De nieuwe acties kwamen er na geplande infomomenten bij de luchtverkeersleider skeyes over het sociaal akkoord dat vorig week werd bereikt tussen de directie en één vakbond.

Eén van die infomomenten was vandaag gepland, maar volgens het bedrijf werden dat infomoment aangegrepen om actie te voeren en zag het bedrijf zich genoodzaakt de toelichting te annuleren.

'Enige verder acties worden aanzien als wilde stakingen', waarschuwt skeyes. Bij de vakbond klonk het dan weer dat het infomoment gepland was op het drukste uur van de dag. 'Daardoor worden werknemers uitgesloten van het recht op informatie', aldus ACV-secretaris Kurt Callaerts.

Daarop werd opgeroepen massaal de vergadering bij te wonen, aldus nog Callaerts. De vakbond pikt het niet dat skeyes spreekt van wilde stakingen.

De sluiting van het door skeyes gecontroleerde luchtruim had gevolgen voor duizenden passagiers. Op de luchthavens van Zaventem en Charleroi waren in totaal zowat honderd vluchten geannuleerd, naast vele vluchten die met vertraging aankwamen of vertrokken.

'Onverantwoord'

De socialistische vakbond bij skeyes, de enige vakbond die het sociaal akkoord voor luchtverkeersleiders vorige week goedkeurde, distantieert zich van de werkonderbreking. De bond hekelt in een persbericht de 'onverantwoorde houding' van de christelijke vakbond ACV-Transcom, de grootste vakbond bij skeyes.