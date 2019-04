De luchthaven van Luik gaat deze nacht luchtverkeersleiders uit Duitsland inschakelen om de onderbrekingen bij skeyes op te vangen. Ze zullen zes vluchten per uur begeleiden tussen 1.30 uur en 4.30 uur. Dat melden Liege Airport en skeyes.

Indien nodig, zou de Luikse luchthaven de komende dagen opnieuw een beroep kunnen doen op Duitse luchtverkeersleiders. De acties bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, 'vernietigen de werkgelegenheid' op de luchthaven, hekelt de Luikse luchthaven.

In Luik, de grootste luchthaven voor cargo van het land, was er donderdag een vergadering met de luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en andere spelers uit de lokale cargosector omwille van de herhaaldelijke onderbrekingen bij skeyes.

Lees ook: Vlaams minister Ben Weyts en Waalse collega willen luchtverkeersleiding regionaliseren

De voorbije weken waren er 's nachts vaak te weinig luchtverkeersleiders zodat het Belgische luchtruim of delen ervan dicht moesten blijven. Bovendien is er ook een sociaal conflict aan de gang. Om de continuïteit te verzekeren heeft skeyes nu beslist om een procedure te activeren waardoor de Duitse luchtverkeersleider 'tijdens de meest kritieke periodes' zes vluchten per uur zal begeleiden.

'De beste oplossing blijft wel een definitief akkoord' met de werknemers, voegt de woordvoerder van skeyes toe. De cargobedrijven op Liege Airport hebben volgens de luchthavenuitbater al meer dan 20 miljoen euro verlies geleden door de werkonderbrekingen. In dat getal zijn gevolgkosten niet meegerekend, zoals de extra uren bijvoorbeeld bij de transportbedrijven of leveranciers, meldt de luchthaven in een persbericht. Sommige bedrijven hebben ook interimcontracten stopgezet of tijdelijke werkloosheid ingeroepen, aldus Liege Airport.