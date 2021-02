Luc Versteylen, de stichter van de groene beweging Anders Gaan Leven (die later in de partij Agalev uitmondde), is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Groen-voorzitster Meyrem Almaci op Twitter. Versteylen was oorspronkelijk priester, maar groeide nadien uit tot activist.

Versteylen werd op 11 september 1927 geboren in het Antwerpse Borgerhout. In zijn jeugd was hij kort lid van het Verdinaso, een politieke groepering gelinkt aan het fascisme. Versteylen gaf dat toe, maar beweerde geen lid te zijn van het collaborerende deel. In 1945, op 18-jarige leeftijd, ging hij bij de Jezuïeten, 14 jaar later volgde zijn priesterwijding.

In de jaren 70 profileerde Versteylen zich als activist, wat in 1976 leidde tot de groene beweging 'Anders gaan leven'. De beweging werd later onder de afkorting Agalev ook een politieke partij (die later Groen werd). Uiteindelijk kon Versteylen zich niet langer herkennen in de partij omdat ze volgens hem gebroken had met de basisprincipes. Hij begon een nieuwe politieke beweging.

We ontvingen net het droeve bericht dat Luc Versteylen, een van de pioniers van de groene beweging, vandaag op 93jarige leeftijd is overleden... zijn hele leven stond in het teken van engagement. We wensen alle naasten en nabestaanden heel veel sterkte toe. — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) February 10, 2021

In 2011 werd tegen Versteylen aangeklaagd wegens seksueel misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden in een brouwerij die Versteylen had opgericht. De klachten werden uiteindelijk door het parket van Antwerpen geseponeerd omdat de feiten verjaard waren.

'Zijn hele leven stond in het teken van engagement, we wensen alle naasten en nabestaanden heel veel sterkte toe'schrijft Groen-voorzitster Meyrem Almaci op Twitter.

Versteylen werd op 11 september 1927 geboren in het Antwerpse Borgerhout. In zijn jeugd was hij kort lid van het Verdinaso, een politieke groepering gelinkt aan het fascisme. Versteylen gaf dat toe, maar beweerde geen lid te zijn van het collaborerende deel. In 1945, op 18-jarige leeftijd, ging hij bij de Jezuïeten, 14 jaar later volgde zijn priesterwijding. In de jaren 70 profileerde Versteylen zich als activist, wat in 1976 leidde tot de groene beweging 'Anders gaan leven'. De beweging werd later onder de afkorting Agalev ook een politieke partij (die later Groen werd). Uiteindelijk kon Versteylen zich niet langer herkennen in de partij omdat ze volgens hem gebroken had met de basisprincipes. Hij begon een nieuwe politieke beweging. In 2011 werd tegen Versteylen aangeklaagd wegens seksueel misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden in een brouwerij die Versteylen had opgericht. De klachten werden uiteindelijk door het parket van Antwerpen geseponeerd omdat de feiten verjaard waren.'Zijn hele leven stond in het teken van engagement, we wensen alle naasten en nabestaanden heel veel sterkte toe'schrijft Groen-voorzitster Meyrem Almaci op Twitter.