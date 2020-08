De Christelijke Mutualiteit bijt van zich af. Topman Luc Van Gorp heeft genoeg van de 'framing' dat de ziekenfondsen het lokale contactonderzoek zouden hebben afgeremd ten voordele van hun eigen werk op Vlaams niveau. 'Ik vraag me af wat hier achter zit.'

Mijnheer Van Gorp, Knack kon e-mailverkeer inkijken waaruit blijkt dat de CM ernstige bedenkingen had bij de vele lokale initiatieven rond contactonderzoek. Waarom vormden die een probleem?

...

Mijnheer Van Gorp, Knack kon e-mailverkeer inkijken waaruit blijkt dat de CM ernstige bedenkingen had bij de vele lokale initiatieven rond contactonderzoek. Waarom vormden die een probleem? Luc Van Gorp: Ik ben een absolute voorstander van de eerstelijnszorg. Wij zijn als mutualiteit zelf bezig met een grote transformatie om dichter bij het plaatselijk niveau te staan. Alleen vreesden we dat de vele lokale initiatieven van contact tracing tot chaos gingen leiden. Hoezo? Van Gorp: Neem verplaatsingen: mensen bewegen zich tussen verschillende gemeenten. Er is een federale database waarmee we in Vlaanderen werken. Als je die centrale dataset lost, dan dreig je naar 300 verschillende systemen te gaan die niet met elkaar spreken. Dat zou het einde betekenen van het contactonderzoek. 'De ziekenfondsen pleiten nadrukkelijk voor een Vlaamse regie en een door Vlaanderen gecoördineerde aanpak', klinkt het dan ook in de e-mails. Van Gorp: Klopt. In de huidige scenario's wordt er gelukkig altijd met het centrale platform gewerkt. Als de lokale besturen de namen van indexpatiënten en hun contacten niet zouden doorgeven aan een centraal niveau, dan zouden mensen dubbel gebeld of bezocht worden. De komende weken hebben we bijvoorbeeld te maken met de vele mensen die van vakantie terugkomen. Dat gaat nog wat geven. Voor het algemeen belang vind ik dan ook dat de Vlaamse regie behouden moet worden. We hebben toch ook geen 300 systemen voor Tax-on-web?Sommige steden en gemeenten gingen evenwel over tot lokaal contactonderzoek na onvrede met het Vlaams contactonderzoekVan Gorp: Men zegt altijd alsof dat onderzoek niet werkt, maar de cijfers spreken dat tegen. Er zijn natuurlijk beperkingen. Een systeem dat 100 procent perfect werkt? Vergeet het. Er zal altijd een Belg zijn die de telefoon niet opneemt. Dat zien we ook in het buitenland. Daarnaast stromen de testresultaten vanuit de labo's niet altijd snel door. Dat heeft ook effect. Er wordt nu volop getimmerd aan het federale systeem, zodat we eind deze maand real-time informatie zullen krijgen.Volgens Jan De Maeseneer, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde (UGent), heeft jullie verzet 'politieke redenen'. Hij verwijst naar het contract van 100 miljoen euro waarop jullie consortium samen met de callcenters en KPMG op intekenden. Ook binnen de N-VA klinken er kritische noten. Van Gorp: Ik zie ook dat Jan dat zegt, maar ik begrijp het niet. Ik vind het lachwekkend. Adviesbureau McKinsey zei bij aanvang dat we 1.200 mensen nodig zouden hebben. Die mensen hebben we kunnen verzamelen - een huzarenstukje in coronatijden. Op den duur bleek dat er niet zoveel besmettingen waren. Als ethicus van opleiding vond ik het onverantwoord om mensen met de vingers te laten draaien. We hebben het personeelsbestand daarop afgebouwd. Die 100 miljoen euro zal dus niet de totaalsom bedragen. Maar vreesden de mutualiteiten dan niet om macht te verliezen aan de lokale initiatieven? Van Gorp: Dat is de framing. Maar ik vraag me af wat hier achter zit. Ik kan er niet tegen als iemand de waarheid systematisch geweld aandoet - eigenlijk is dat liegen. Ik denk dat ze ons macht toekennen die er niet is. Waarom hebben we destijds toegezegd om het contactonderzoek uit te voeren? Niet om geld te verdienen, maar omwille van de immense verantwoordelijkheid. Wie ging het anders doen? Op dat moment zat geen enkele gemeente daarop te wachten.