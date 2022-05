Luc Van Gorp (CM): ‘De politiek zit aan haar limieten’

Naar aanleiding van Rerum Novarum zegt de CM-voorzitter waar het op staat: ‘We moeten de democratie herdenken.’

‘De zuil is al lang dood. Ik behoor helemaal niet tot een zuil en ik heb ook geen kleur’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp, die naar eigen zeggen geen partijlidkaart op zak heeft. ‘Met Beweging.net (het vroegere ACW, nvdr) hebben we in 2021 definitief besloten dat we voortaan praten en samenwerken met álle mensen en partijen die onze doelstellingen willen verwezenlijken. Dus onderhouden wij niet meer alleen systematische contacten met de CD&V, maar ook met Groen en Vooruit. En af en toe zie ik ook Bart De Wever (N-VA).’

Erg optimistisch is Van Gorp niet over de Belgische politiek. ‘Onze politici hanteren een eigen kader en een taal die buitenstaanders amper begrijpen’, vindt hij. ‘Ik geloof echt dat het huidige politieke systeem aan zijn limieten zit en dat we de democratie moeten herdenken. Als geen enkele politieke partij nog een derde van de samenleving vertegenwoordigt, hoe kunnen politici dan iets in beweging brengen? Ze roepen wel allemaal even luid, maar met 10 procent van de stemmen kun je niet veel aanvangen. Daardoor is er een existentiële leegte ontstaan die door niemand wordt ingevuld.’

Volgens Van Gorp is het grootste probleem dat politici de mensen vandaag veel te weinig raken. ‘Hoe zorg je ervoor dat je met andere mensen verbonden blijft? Ik geloof dat de meeste politici oprecht geloven dat ze dat doen’, zegt hij. ‘Maar dat is vaak niet zo. Connecteren doe je niet met woorden alleen. Om mensen te raken, moet je naar hen luisteren, interesse tonen, tijd voor hen maken ook.’

Dat geldt niet alleen voor de politiek, maar voor de rest van de samenleving. ‘Door onze manier van leven zullen er alleen maar meer mensen zijn die op een dag tegen een muur aanlopen’, klinkt het. ‘De reden dat steeds meer mensen moeten afhaken, ligt natuurlijk voor de hand. Het is zoals in dat liedje van Herman van Veen: “We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.” Tot we niet meer rechtop kunnen staan, niet meer kunnen denken en alles stilvalt. We moeten er dus voor zorgen dat alles wat minder snel gaat.’