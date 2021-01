Luc Sels wil de KU Leuven ook de komende vier jaar blijven leiden als rector. Hij heeft zijn kandidatuur dinsdag zelf aangekondigd, in de marge van zijn nieuwjaarsboodschap. De rectorverkiezingen vinden in mei van dit jaar plaats.

'De voorbije weken stelden velen mij de vraag of ik ook de volgende jaren uw rector wil zijn. Ja, ik ben kandidaat voor een tweede termijn. Ik vind het mijn plicht u mijn voornemen tijdig kenbaar te maken', zei Sels tijdens zijn nieuwjaarsboodschap. 'Ook de volgende vier academiejaren wil ik met dezelfde inzet en energie de toekomst van onze universiteit vormgeven, samen met u allen.'

In zijn nieuwjaarsboodschap benadrukte Sels dat de rectorverkiezing 'het daadkrachtig bestuur van de universiteit niet in de weg mag staan. De chaotische tijden liggen nog niet achter ons. Er is perspectief, maar het voelt broos aan. Mijn focus zal de volgende maanden dan ook volop op het 'nu' gericht blijven.'

Sels is sinds augustus 2017 rector van de Leuvense universiteit. Hij nam toen het mandaat over van Rik Torfs, die op dat moment een tweede termijn ambieerde.

Volgens de statuten van de KU Leuven mag een rector zich éénmaal kandidaat stellen om zijn of haar kandidatuur te verlengen met een nieuwe periode van vier jaar.

