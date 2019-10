Louise Bourgeois, de kwellingen van een kunsticoon: 'Ik zet haat om in liefde'

Ze wordt beschouwd als de grande dame van de hedendaagse kunst, maar Louise Bourgeois brak pas echt door toen ze al een eind in de zeventig was. Een ruim overzicht van haar kunst, geboren uit woede, wrok, wantrouwen én liefde, is te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar.

Louise Bourgeois heeft wereldfaam verworven met haar spinnen, die ze steevast Maman noemde. Ze waren, in alle vormen en afmetingen, te zien in Londen (Tate Modern), Parijs (Centre Pompidou) en Sint-Petersburg (Hermitage). Eén monumentale spin heeft een permanente plek naast het Guggenheim Museum in Bilbao, en op de eerste editie in 2006 van kunstenfestival Beaufort verhief een negen meter hoge spin zich dreigend en beschermend boven het graf van James Ensor in Oostende. Bourgeois had Ensors werk in 1951 op een overzichtstentoonstelling in Antwerpen leren kennen. Ze hield van zijn eigenzinnige stijl en directe expressie, ze apprecieerde dat hij zijn trauma's en frustraties de vrije loop liet. 'Hij probeerde álles te zeggen', vond zij.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×