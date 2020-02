'Wie denkt dat de MR het programma van de PS gaat uitvoeren, vergist zich', zegt MR-boegbeeld Louis Michel.

Terwijl de martelgang richting een nieuwe federale regering mogelijk zijn beslissende week is ingegaan, komen de Franstalige liberalen nadrukkelijker in het vizier als een van de struikelstenen die de vorming van een paars-gele regering rond de N-VA en de PS bemoeilijken. 'Klopt niet', zegt MR-boegbeeld Louis Michel. 'Wij willen juist zo snel mogelijk een federale regering. De toestand is zelfs zodanig ernstig dat de coalitievorm eigenlijk ondergeschikt is aan het feit dát er een regering komt. Wel is het zo dat er maar weinig opties zijn.MR-voorzitter en gewezen informateur Georges-Louis Bouchez luchtte begin deze week in een aantal kranten zijn hart: een paars-gele regering die stoelt op communautaire toegevingen in ruil voor een links sociaaleconomisch beleid, is voor de MR geen optie. En daar kan Louis Michel zich alleen maar bij aansluiten. 'Het sociaaleconomische beleid is onze allergrootste zorg. De MR zal haar sociaaleconomische prioriteiten zeker niet opgeven.' Gezien de benarde Belgische begrotingstoestand is de financiële ruimte voor nieuw sociaal beleid sowieso uiterst beperkt, aldus Michel. 'De MR wil dan ook volop inzetten op economische groei, want alleen op die manier krijgen we de begroting op orde.' Een voortzetting van het centrumrechtse beleid van de regering van zoon Charles Michel is wat vader Louis en de MR voor ogen hebben. 'Kijk naar de resultaten van de vorige coalitie op het gebied van werkgelegenheid. Bovendien besteedt België nu al meer dan 55 procent van zijn bruto nationaal product aan publieke uitgaven. Als men daarin nóg verder wil gaan, zal het zonder de MR zijn. We zijn bereid tot compromissen, maar wie denkt dat de MR het sociaaleconomische programma van de PS gaat uitvoeren, vergist zich.' Of een paars-gele federale regering ooit het daglicht ziet, is zeer de vraag. Maar één puntje van overeenstemming leek vorige week alvast wel bereikt tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette: in zo'n paars-gele constructie gaat de Open VLD het liefst overboord. Louis Michel reageert fel. 'De liberale familie is op federaal niveau ondeelbaar. Ik zie geen enkel scenario waarin het verstandig of aanvaardbaar zou zijn om zonder de Open VLD in een federale regering te stappen. En trouwens: het is toch niet aan de PS om te bepalen, voor het hele land dan nog, welke partijen in een federale coalitie mogen? Dat is echt pretentieus, wat zeg ik, het is arrogant.' Volgens Louis Michel staat de MR ook open voor 'redelijke institutionele wijzigingen' die België efficiënter maken. 'Maar dat gaat zowel over het regionaliseren als over het opnieuw naar het federale niveau overhevelen van bepaalde bevoegdheden.'