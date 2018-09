Louis De Stoop volgt Dries Van Langenhove niet op in Raad van Bestuur UGent

De Gentse universiteit zag er gisteren voorlopig geen probleem in dat Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove binnen de Raad van Bestuur opgevolgd wordt door Louis De Stoop. Die laatste is ook lid van de groepering en werd in de Pano-reportage genoemd.

De universiteit schorste vorige donderdag oprichter Schild & Vrienden Dries Van Langenhove en startte een tuchtprocedure om hem definitief uit te sluiten. Van Langenhove studeert rechten aan de UGent en was vertegenwoordiger van de studenten in de raad van bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de universiteit.

'Er stelt zich momenteel alleen een duidelijk probleem over de figuur van Dries Van Langenhove, omdat hij de oprichter en woordvoerder van Schild & Vrienden is', zei de rector, gevraagd of er actie komt tegen de andere leden van de groepering. 'We blijven bij de verklaring van de rector. Dat is niet aan de orde', zei UGent-woordvoersterTine Dezeure.

Het Nieuwsblad meldde dinsdag dat in oktober Louis De Stoop de plaats van Van Langenhove inneemt in de Raad van Bestuur en dat andere studentenvertegenwoordigers zich daartegen verzetten. De Pano-reportage toonde vorige week een Facebook-bericht waarin hij, net als Adolf Hitler, plaatsnam voor de Eiffeltoren, met de boodschap 'Poseren voor de Eiffeltoren, who did it best?'

Louis Destoop werd in mei door de studenten verkozen als plaatsvervanger van Van Langenhove in de Raad van Bestuur. 'Als gevolg van de ordemaatregel die vorige week werd genomen ten aanzien van Dries Van Langenhove, stelde zich de vraag of Louis Destoop vanaf 1 oktober als diens plaatsvervanger zou zetelen in de Raad van Bestuur van de UGent. Louis Destoop liet inmiddels aan rector Rik Van de Walle schriftelijk weten dat hij geen mandaat als plaatsvervanger zal opnemen', meldt de UGent woensdag.

"Het antwoord op de vraag of Louis Destoop zal zetelen in de raad van bestuur is bijgevolg helder, en negatief: hij wordt geen plaatsvervangend lid", zegt rector Van de Walle. Op 25 september betogen studenten aan het rectoraat tegen Schild & Vrienden, maar voor die betoging werd al opgeroepen voor de universiteit Van Langenhove schorste.

Ook Jan Vanhove, de kandidaat voor N-VA bij de verkiezingen in Dendermonde, die eerder via sociale media afstand nam van Schild & Vrienden, liet vandaag weten zijn kandidatuur bij de verkiezingen in te trekken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vorige week verklaarde de Dendermondse afdeling van N-VA nog dat er geen probleem was om Vanhove op de lijst te laten staan. 'Voor hij zijn plaats kreeg op de lijst, was afgesproken dat hij geen lid meer zou blijven van Schild & Vrienden', klonk het toen bij Dendermonds lijsttrekker Marius Mermans.