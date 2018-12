Lorin Parys nieuwe ondervoorzitter N-VA

De 42-jarige Lorin Parys zetelt sinds 2014 in het Vlaams parlement, waar hij de commissie Wonen, Armoedebestrijding, en Gelijke Kansen voorzit. Hij profileert zich vooral op het domein van pleegzorg en sociaal ondernemerschap, waarover hij het boek 'De Vergeetput' schreef. Zelf is Parys vader van twee pleegkindjes en een adoptiedochter. Parys is geboren en getogen in Leuven.

Hij heeft als advocaat gewerkt en baat vandaag met zijn partner een optiekzaak uit. Bij de lokale verkiezingen van oktober deed hij een gooi naar het burgemeesterschap van Leuven. Ondanks 7.217 voorkeurstemmen en 22,2 procent van de stemmen, moest hij de duimen leggen voor Mohamed Ridouani (sp.a) en moet hij plaatsnemen op de oppositiebanken. De andere ondervoorzitter van N-VA is Cieltje Van Achter, die enkele maanden geleden werd verkozen.