Lorin Parys (N-VA): 'Klaar om te besturen in Leuven'

Met bijna alle (70 van de 78) stembureaus in Leuven geteld lijkt SP.A stand te houden. De lijst van Mohamed Ridouani blijft de grootste met 26 procent, al betekent dat wel een verlies van meer dan 5 procentpunt.

N-VA wint bijna 3 procentpunt en komt op 21,9 procent. Groen springt over CD&V en wordt met bijna 20 procent de derde partij, CD&V verliest meer dan 2 procentpunt en is voorlopig de vierde partij.

N-VA-lijsttrekker Lorin Parys is 'heel tevreden', zei hij in een reactie aan de VRT. 'Je kan zien in deze uitslag dat er twee duidelijke winnaars zijn, wij en Groen.' De N-VA wil dan ook graag het initiatief, benadrukte Parys. 'De Leuvenaar laat hiermee heel duidelijk horen dat hij verandering wil. Wij hebben die kreet, die vraag, heel duidelijk begrepen', verduidelijkt hij.

Een coalitie op de been krijgen wordt in elk geval niet gemakkelijk, ziet ook Parys. 'De Leuvenaar heeft de kaarten geschud, maar ze zijn zeker niet gemakkelijk geschud. Het wordt wellicht niet gemakkelijk, en dus moet iedereen die rond de tafel wil gaan zitten water bij de wijn doen.'

Voor de verkiezingen sloot Parys een samenwerking met SP.A uit. 'Ik denk dat het zaak is om naar alle lijsttrekkers te luisteren om te kijken hoe we naar 51 à 52 procent van de zetels in de gemeenteraad kunnen gaan, zo hebben we een werkbare meerderheid en kunnen we dat verhaal van verandering schrijven', klinkt het zondag.

We zullen naar andere formules moeten kijken om te zien hoe we Leuven kunnen besturen de volgende jaren. Wij zijn alleszins klaar en het komt er nu op aan om te kijken hoe we dat kunnen doen.'