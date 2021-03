De vakbonden ACV en ABVV plannen een nationale staking in de privésector op 29 maart. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau roept vakbonden en werkgevers op opnieuw rond de tafel te gaan zitten en zo tot afspraken te komen over de toegestane loonmarge.

De vakbonden ACV en ABVV plannen een nationale staking in de privésector op 29 maart. Dat hebben ze woensdag bevestigd. De bonden eisen dat sectoren die het goed doen, meer dan 0,4 procent loonopslag kunnen geven. De liberale vakbond gaat enkel sensibiliseren, niet oproepen tot staking.

De sociale partners - verenigd in de Groep van Tien - onderhandelen al sinds januari over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Struikelsteen is met hoeveel de lonen mogen stijgen, bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een 'aalmoes', terwijl de werkgevers schermen met de concurrentiekracht in wat ze een van de grootste economische crisissen ooit noemen.

Loonoverleg mislukt

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar is definitief mislukt. Op 14 maart loopt een deadline af, maar tussen nu en maandag is geen overleg meer gepland.

De vakbonden eisen vooral dat de loonnorm indicatief wordt. Dat betekent dat sectoren die het wel goed doen - denk aan de farmasector of de supermarkten - meer mogen geven dan 0,4 procent. Ze eisen dat de huidige loonwet wordt gewijzigd. Dat brengt de regering en in het bijzonder PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in verlegenheid. De regering wil immers enkel ruimte bieden voor extra loon via omzendbrieven. Maar dat volstaat niet voor de vakbonden. Ze willen dat de loonwet zelf op de schop gaat.

Om de druk te verhogen wordt een nationale staking gepland in de privésector. In een mededeling kondigen ACV en ABVV een 'brede actiedag met staking' aan op 29 maart. De komende weken gaan de bonden ook een miljoen exemplaren verdelen van 'De Loonkrant', om de mensen te informeren. Op 29 maart volgt dan een 'brede actiedag met stakingen in diverse bedrijven en instellingen in de privésector'.

De bonden vragen een indicatieve marge voor meer loon, een aanzienlijke verhoging van het minimumloon en de lage lonen, akkoorden om de loopbaan- en landingsbaanregelingen te verbeteren en de wijziging van de 'onrechtvaardige' loonnormwet.

De vakbonden argumenteren dat bepaalde sectoren het wel heel zeer goed doen, en in volle coronacrisis riante dividenden hebben uitgekeerd.

De liberale vakbond sluit zich niet aan bij de stakingsplannen van ACV en ABVV, bevestigt voorzitter Mario Coppens. 'We gaan sensibiliseren, maar roepen niet op tot staking.' Er zijn stakingen gepland in de grote sectoren, bijvoorbeeld de grote industrie- en metaalbedrijven.

Een algemene staking wordt het niet, want bijvoorbeeld in de openbare sector zal niet worden gestaakt. Maar solidariteitsacties zouden niet uitgesloten zijn.

Rousseau vraagt sociale partners terug aan tafel te gaan zitten

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau roept vakbonden en werkgevers op opnieuw rond de tafel te gaan zitten en zo tot afspraken te komen over de toegestane loonmarge. Rousseau pleit voor een beter loon voor iedereen die het voorbije jaar aan de slag was, maar vindt ook dat sectoren die erg goed geboerd hebben, een hogere marge dan 0,4 procent moeten kunnen toestaan.

Conner Rousseau © Belga

'Als sectoren winst maken, mogen ook de werknemers deftig vooruit gaan. Alleen overleg zal nu leiden tot betere lonen. Ik roep werkgevers en vakbonden op om met elkaar te blijven praten. Na een zwaar jaar is het tijd voor een akkoord dat mensen beloont', reageert sp.a-voorzitter Rousseau.

Hij beseft dat het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar is geweest voor de economie, maar vindt ook dat we de mensen die het land draaiende hebben gehouden, niet mogen vergeten. 'Wie keihard gewerkt heeft, moet daar ook voor beloond worden.'

Blijven praten

Rousseau richt zich daarnaast ook heel specifiek tot de sectoren die het afgelopen jaar wel grote winsten hebben gemaakt. 'Ik besef dat de bomen niet overal tot in de hemel groeien, maar er zijn sectoren die het afgelopen jaar bijzonder goed geboerd hebben. En dat is goed. Maar waar ferme winsten geboekt zijn, moeten die winsten ook eerlijk gedeeld worden met de mensen die voor die winsten risico's hebben genomen, die keihard voor die winsten gewerkt hebben. Daar moet de marge voor hogere lonen meer dan 0,4 procent bedragen.'

De socialistische voorzitter merkt op dat de regering eerder deze week het signaal heeft gegeven dat hogere marges voor de loonstijgingen in sectoren of bedrijven die het goed doen, mogelijk zijn. 'Ik roep de werkgevers en vakbonden dan ook op om te blijven praten. Alleen overleg kan nu leiden tot betere lonen voor iedereen die ons land draaiende heeft gehouden. Werkgevers en vakbonden moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en tot een akkoord komen waarbij iedereen erop vooruitgaat,' besluit Rousseau.

