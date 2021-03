Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft een akkoord bereikt met de militaire vakbonden om de lonen bij Defensie gelijk te trekken met die bij de politie.

'Na maanden van overleg zijn we eindelijk tot een historisch akkoord gekomen', laat vakbond VSOA Defensie weten in een mededeling. Het kabinet van de minister bevestigt het akkoord. De lonen bij de politie liggen nu nog hoger, wat problemen oplevert bij de rekrutering van militairen. De details van de overeenkomst moeten nu in Koninklijke Besluiten worden gegoten. Volgens de vakbond kan op dit moment nog niet worden gecommuniceerd wie er hoeveel loon bij krijgt. Het kabinet-Dedonder wil de teksten voor het einde van het jaar rond hebben.

