Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil de organisatie van lokale verkiezingen verder moderniseren. Zo wil hij dat stemresultaten per stembureau worden bekendgemaakt en komt er een proefproject waar kiezers zelf mogen beslissen waar ze hun stem uitbrengen. Ook commerciële reclamespots op radio en tv worden toegelaten.

Dat blijkt uit een visienota die is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Eerder raakte al bekend dat de opkomstplicht en de invloed van de lijststem verdwijnt bij lokale verkiezingen. Daarbovenop keurde de Vlaamse regering een visienota goed die de concrete organisatie van de lokale verkiezingen herbekijkt. De voorstellen zullen de komende weken nog in het Vlaams parlement worden besproken.

Een opvallend voorstel is om de stemresultaten per stembureau bekend te maken. Het zou daarbij enkel gaan om stembureaus waar meer dan 500 kiezers hun stem uitbrengen, uit privacyoverwegingen. Verder wil Somers ook een vergoeding tot 50 euro voor mensen die moeten zetelen in een stem- of telbureau. Wie al twee keer is opgeroepen, kan ook weigeren.

Kiesuitgaven niet indexeren

In de visienota staat verder te lezen dat de Vlaamse regering een pilootproject wil starten in een aantal gemeenten waar de kiezer zelf kan beslissen waar hij zijn stem uitbrengt. 'We moeten mensen niet verplichten om in de wachtrij te gaan staan als het ergens anders vlotter gaat', aldus Somers. Er wordt ook onderzocht of stemmen per brief wenselijk en haalbaar is in plaats van een volmacht.

Tot slot besliste de Vlaamse regering om het plafond voor verkiezingsuitgaven niet te indexeren. Met de huidige inflatiecijfers komt dit neer op een vermindering van het campagnebudget in 2024 met meer dan 10 procent. Kandidaten krijgen wel meer vrijheid om zelf te kiezen hoe ze dit budget spenderen. Zo verdwijnt het verbod op het gebruik van grote reclameborden en worden commerciële reclamespots op radio, tv en in bioscopen toegelaten.

Dat blijkt uit een visienota die is goedgekeurd door de Vlaamse regering.Eerder raakte al bekend dat de opkomstplicht en de invloed van de lijststem verdwijnt bij lokale verkiezingen. Daarbovenop keurde de Vlaamse regering een visienota goed die de concrete organisatie van de lokale verkiezingen herbekijkt. De voorstellen zullen de komende weken nog in het Vlaams parlement worden besproken. Een opvallend voorstel is om de stemresultaten per stembureau bekend te maken. Het zou daarbij enkel gaan om stembureaus waar meer dan 500 kiezers hun stem uitbrengen, uit privacyoverwegingen. Verder wil Somers ook een vergoeding tot 50 euro voor mensen die moeten zetelen in een stem- of telbureau. Wie al twee keer is opgeroepen, kan ook weigeren. In de visienota staat verder te lezen dat de Vlaamse regering een pilootproject wil starten in een aantal gemeenten waar de kiezer zelf kan beslissen waar hij zijn stem uitbrengt. 'We moeten mensen niet verplichten om in de wachtrij te gaan staan als het ergens anders vlotter gaat', aldus Somers. Er wordt ook onderzocht of stemmen per brief wenselijk en haalbaar is in plaats van een volmacht. Tot slot besliste de Vlaamse regering om het plafond voor verkiezingsuitgaven niet te indexeren. Met de huidige inflatiecijfers komt dit neer op een vermindering van het campagnebudget in 2024 met meer dan 10 procent. Kandidaten krijgen wel meer vrijheid om zelf te kiezen hoe ze dit budget spenderen. Zo verdwijnt het verbod op het gebruik van grote reclameborden en worden commerciële reclamespots op radio, tv en in bioscopen toegelaten.