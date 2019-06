Een gepensioneerde Limburgse mijnwerker, Michel Dylst, zat achter de valse F-16-mails van John Crombez (SP.A) en Hendrik Vuye. De man is lid van de N-VA, maar die partij neemt afstand van de 'fantast'. Dat schrijft De Morgen zaterdag na eigen onderzoek.

Met twee interne legermails in de hand eiste SP.A-voorzitter John Crombez op 30 mei 2018 het ontslag van toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Volgens de socialist bewezen die mails dat Vandeput gelogen had over de staat van paraatheid van de Belgische F-16's. Nadien bleek dat de mails vals waren. Volgens de krant zat Michel Dylst, een gepensioneerde mijnwerker uit Zutendaal, achter de valse mails. Zelf ontkent hij alles. Hendrik Vuye bevestigt echter dat het wel degelijk Dylst was. Het gewezen Kamerlid kreeg vorig jaar gelijkaardige valse mails binnen. Bij hem identificeerde Dylst zich aan de telefoon.

Dylst legde zich na zijn pensioen onder meer toe op een denktank die de ontginning van de steenkoolmijnen wou heropstarten. Tot deze week was hij bestuurslid bij N-VA Zutendaal. Voormalig defensieminister Steven Vandeput zegt niets te maken te hebben met de affaire. 'Er is geen sprake van een samenzwering binnen mijn partij. (...)' Binnen N-VA wordt Dylst weggezet als een 'fantast' en een 'geschifte man, die te lang in de mijngangen heeft rondgelopen'.

Vuye sluit niet uit dat er een vuil politiek spel gespeeld werd met de mails. John Crombez wil geen commentaar meer kwijt.