Besturen van steden en gemeenten krijgen hulp bij het aanpakken van toxische polarisatie, desinformatie en haatspraak. Dat meldt het Hannah Arendt Instituut, dat op vraag van de Vlaamse overheid de komende drie jaar ondersteuning wil bieden.

Door de coronamaatregelen nemen de maatschappelijke spanningen toe. Dat gaat van verhitte discussies tot rellen. 'Besturen op verschillende niveaus hebben het moeilijk om daarop te reageren,' zegt Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut. Dat instituut is een samenwerking tussen de universiteiten UAntwerpen, VUB, KU Leuven en UGent en de stad Mechelen.

Om lokale besturen te helpen, lanceerde het instituut alvast een visietekst. Daarin gaat het onder meer over het belang van communicatie bij de bestrijding van problematische polarisatie. Het instituut wil 'wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische handvaten om tot een veerkrachtig lokaal bestuur te komen dat burgers verbindt'.

'Ik geloof zeer sterk in onze lokale besturen als moderator om meningen te verzoenen en spanningen op te vangen', zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). 'Ze staan het dichtst bij de burger. Maar ze staan er niet alleen voor. Met degelijke handreikingen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, zullen zij die taak nog beter aan kunnen.'

Door de coronamaatregelen nemen de maatschappelijke spanningen toe. Dat gaat van verhitte discussies tot rellen. 'Besturen op verschillende niveaus hebben het moeilijk om daarop te reageren,' zegt Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut. Dat instituut is een samenwerking tussen de universiteiten UAntwerpen, VUB, KU Leuven en UGent en de stad Mechelen. Om lokale besturen te helpen, lanceerde het instituut alvast een visietekst. Daarin gaat het onder meer over het belang van communicatie bij de bestrijding van problematische polarisatie. Het instituut wil 'wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische handvaten om tot een veerkrachtig lokaal bestuur te komen dat burgers verbindt'. 'Ik geloof zeer sterk in onze lokale besturen als moderator om meningen te verzoenen en spanningen op te vangen', zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). 'Ze staan het dichtst bij de burger. Maar ze staan er niet alleen voor. Met degelijke handreikingen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, zullen zij die taak nog beter aan kunnen.'