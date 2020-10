Lode Vereeck moet Open VLD verlaten

Lode Vereeck is geen lid meer van Open VLD. Dat heeft de statutaire commissie van de Vlaamse liberalen vrijdag beslist. Aanleiding was de geplande voordracht van Vereeck als bestuurder van de Universiteit Hasselt. Maar de laatste tijd uitte Vereeck ook geregeld kritiek op de partijlijn in de federale onderhandelingen.

