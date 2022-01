Vorig jaar hebben 22 nieuwe organisaties zich ingeschreven op het lobbyregister van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat werd maandag vernomen bij de dienst Burgerschap. De lijst telt nu 163 lobbyisten.

Het lobbyregister was een initiatief van de werkgroep Politieke Vernieuwing en ging begin 2019 van start. Bedoeling is om zo bij te houden wie in het federaal parlement lobbywerk doet, al zijn er geen gevolgen voor wie zich niet registreert. Beoogde organisaties en personen zijn onder meer advocatenkantoren, sectorfederaties, ngo's en vakbonden.

Het lobbyregister ging in 2019 van start met 108 lobbyisten. 'Bij de lancering hebben we heel wat gecommuniceerd over het lobbyregister', zegt Katrien Coessens, hoofd van de dienst Burgerschap.

Toch nam hierna de groei wat sneller af. In 2020 sloten 32 organisaties zich aan, vorig jaar liep dat cijfer nog terug tot 22 nieuwe lobbyisten.

Vooral Belgische organisaties kozen in 2021 ervoor om zich aan te sluiten, bijvoorbeeld bouwbedrijf Besix en burgerbeweging Meer Democratie. Maar ook internationale organisaties zoals socialemediaplatform Twitter en de Zwitserse farmaproducent Novartis vonden hun weg naar de lijst.

