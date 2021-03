Het Overlegcomité zoekt sinds 9 uur naar een manier om de onverwacht snel stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Verschillende experts schoven de voorbije dagen al een stevige, maar korte lockdown naar voren.

Oorspronkelijk was een nieuwe vergadering van het Overegcomité vrijdag voorzien, maar dat overleg met de verschillende regeringen van ons land wordt vervroegd naar woensdagvoormiddag.

Vorige vrijdag besliste het Overlegcomité reeds om een reeks versoepelingen die vanaf april zouden ingaan, tijdelijk on hold te plaatsen. Dat moest de volledige hervatting van het contactonderwijs na de paasvakantie en de heropening van de horeca op 1 mei vrijwaren. De onderwijsministers kregen de vraag om tegen maandag een reeks ingrepen uit te dokteren om de besmettingen binnen de scholen terug te dringen.

Intussen gaan de cijfers niet de goede richting uit. We zitten opnieuw aan meer dan 4.000 besmettingen met het coronavirus per dag en er liggen meer dan 600 patiënten op de intensieve afdelingen van de ziekenhuizen.

Verschillende experts schuiven een korte lockdown naar voren om de trend te keren. Onder andere een nieuwe sluiting van de niet-medische contactberoepen zoals kappers en ook niet-essentiële winkels ligt op tafel. Een verplaatsingsbeperking of een vroegere avondklok zouden niet aan de orde zijn.

Jan Jambon: 'Begrijp virologen, maar ook draagvlak nodig'

"Ik begrijp de bekommernis van de virologen, maar wij moeten rekening houden met alle factoren, ook met het draagvlak bij de bevolking." Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag bij een debriefing over het Overlegcomité in het parlement.

"De boel dicht gooien kan je altijd, dat is de meest zekere maatregel om te zorgen dat het virus weinig verspreidt", zei Jambon. "Maar of dat op het vlak van geestelijke gezondheid, economie en draagvlak de meest verstandige maatregel is, dat is iets anders."

Volgens de minister-president is er nog steeds geen sprake van een exponentiële stijging in de curve. "Maar het gaat niet de goede kant uit. De afvlakking is nog niet te zien. Dus ik sluit niet uit dat bijkomende maatregelen gaan moeten genomen worden."

Jambon blijft zelf nog wel steeds voorstander van een opening van de terrassen, iets wat hij ook afgelopen vrijdag op tafel heeft gelegd. Het is volgens hem ook geen versoepeling, maar wel een maatregel om de publieke ruimte onder controle te houden. "Het is mijn vaste overtuiging dat als we in de paasvakantie mooi weer krijgen, dat je dan zeker aan de kust en in de steden een massale samentroeping zal zien. Als je die kan verspreiden over alle terrassen, denk ik dat je dat makkelijker onder controle kan houden", aldus de minister-president.

Elio Di Rupo: 'De beslissingen worden niet door de experts genomen'

"De experts adviseren ons. Het komt hen niet toe om maatregelen te beslissen" die wegen op "de sereniteit van de bevolking", bracht Waals minister-president Elio Di Rupo dinsdag in herinnering op de vooravond van een nieuwe Overlegcomité dat door federaal premier Alexander De Croo bijeengeroepen werd.

"We zitten in een moeilijke situatie met stijgende besmettingscijfers, maar dat is niet nieuw. Dat is reeds twee weken het geval", benadrukte de Waalse regeringsleider. "Wat moeten we doen? Enerzijds is er de gezondheidssituatie, maar anderzijds weten we dat de burgers vermoeid zijn. Wat is de meest redelijke weg?", vroeg hij zich af.

Di Rupo verzekerde "geen taboe te hebben over geen enkele sector".

Het Overlegcomité van vrijdag plaatste de aangekondigde versoepelingen on hold en nam enkele kleine beslissingen, zoals over de treinen richting de kust. Zondag voegden de onderwijsministers daar enkele maatregelen aan toe over de scholen, waarvan sommigen de sluiting hadden geëist.

Waals minister van Gezondheid Christie Morreale wees erop dat de besmettingen sindsdien blijven stijgen met een toename van 41 procent dinsdag. De overlijdens blijven stabiel, wat volgens haar te maken heeft met de vaccinatie van de rusthuisbewoners.

