Livestream: welke (bijkomende) maatregelen neemt de Nationale Veiligheidsraad?

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich sinds 14 uur opnieuw over de maatregelen tegen het coronavirus. Of er nieuwe maatregelen komen, valt nog af te wachten. Daarvoor is het in de eerste plaats uitkijken naar wat de experten rond de tafel adviseren. Volg via deze livestream de persconferentie na afloop van de raad.

Sophie Wilmès (MR) op 20 maart 2020.

De vorige vergaderingen van de Veiligheidsraad resulteerden tweemaal in strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Denk aan de sluiting van winkels, het opschorten van de lessen en het samenscholingsverbod. Die maatregelen lopen voorlopig tot en met 5 april. De kans lijkt klein dat die termijn niet wordt verlengd, al hoeft dat niet per se vrijdag te gebeuren. De persconferentie wordt verwacht omstreeks 17 uur.