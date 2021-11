Livestream: volg het debat over ethisch bankieren in de Gentse Vooruit

Op dinsdag 30 november organiseert VDK Bank in kunstencentrum Vooruit in Gent een debatavond over bankieren, duurzaamheid en markmacht, met onder anderen topeconoom Jan Eeckhout en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). U kunt het debat ook van bij u thuis volgen via deze livestream.

VDK Bank © VDK Bank