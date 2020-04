Livestream: volg de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich sinds 14.30 uur over een mogelijke versoepeling in mei van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Het valt af te wachten of bepaalde handelszaken na 3 mei open zullen mogen en of bepaalde leerlingen vanaf 15 mei terug naar de klas kunnen, zoals hier en daar reeds te horen viel. Volg de persconferentie hier live.

Sophie Wilmès © Belga Image