Livestream: volg de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad

Politici en experten buigen zich sinds 9 uur in een vervroegde Nationale Veiligheidsraad over nieuwe verstrengde veiligheidsmaatregelen om het stijgend aantal besmettingen in België tegen te gaan. Volg via deze livestream rechtstreeks de beslissingen die ze aankondigen op de persconferentie.

De Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 2020.

Viroloog Marc Van Ranst vervangt GEES-voorzitster Erika Vlieghe op deze zitting van de Nationale Veiligheidsraad, want zij zou op vakantie zijn. Volgens Van Ranst gaat het om de belangrijkste Veiligheidsraad sinds maart. In tegenstelling tot de vorige keren gaf nu geen enkele politici voorafgaand commentaar. De hoofdmoot van wat op tafel ligt, is het verkleinen van de contactbubbel. Daarnaast liggen er nog verschillende andere acties op tafel. Zo gaat het aantal contacten tijdens het shoppen waarschijnlijk omlaag, door mensen opnieuw op te roepen alleen naar de winkel te gaan. Een nieuwe beperking op evenementen en een uitbreiding van de mondmaskerplicht komt eveneens aan bod op deze vervroegde Nationale Veiligheidsraad. De persconferentie wordt niet voor 15 uur verwacht.