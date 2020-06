De Nationale Veiligheidsraad (NVR) zit sinds 9 uur woensdagmorgen bijeen over een verdere afbouw van de beperkingsmaatregelen tegen het coronavirus. Een cruciale bijeenkomst voor verschillende sectoren, zoals de horeca en het toerisme in eigen land. Volg de persconferentie live.

Onder meer over de heropening van de horeca, de herneming van de erediensten, de uitbreiding van de sociale contacten en het toerisme worden beslissingen verwacht.

Er is onder meer beslist dat cafés en restaurants vanaf 8 juni tot één uur 's nachts open mogen blijven en dat de sociale contacten worden uitgebreid tot tien personen, valt te horen in regeringskringen.

De persconferentie wordt om 16 uur verwacht. Kijk hier live:

De beslissingen binnen de NVR zijn voorbereid door de GEES, de werkgroep die verantwoordelijk is voor de exitstrategie. Omdat alle indicatoren intussen al wekenlang dalen, wordt verwacht dat de Veiligheidsraad voor verschillende sectoren goed nieuws zal hebben. Op tafel ligt immers de derde fase van de exitstrategie.

Eind april kwam de NVR al overeen dat die derde fase ten vroegste op 8 juni, volgende week maandag, kan ingaan.

Die derde fase omvat dus de heropening van de horeca, onder strikte voorwaarden. De modaliteiten van die heropening werden vorige week al afgesproken binnen de sector, maar het is dus nog afwachten of de politici woensdag wel degelijk instemmen met de datum van 8 juni.

Ook voor zomeractiviteiten wordt er perspectief verwacht. Eerder werd al duidelijk dat de jeugdbewegingen op kamp kunnen, maar zowel over cultuur als sport is nog geen duidelijkheid. Er lekte de voorbije dagen ook niets uit over welke richting het advies hierover, of de uiteindelijke beslissing, zal uitgaan.

Naar alle waarschijnlijkheid worden ook knopen doorgehakt over enkele kleine sectoren die de afgelopen weken hun onbegrip uitten over de blijvende sluiting van hun zaken. Het gaat dan onder meer over fitnesscentra of sauna-uitbaters.

Ook heel wat gelovigen verwachten duidelijkheid over de mate waarin ze opnieuw plechtigheden mogen bijwonen.

Rond toerisme worden ook beslissingen verwacht. Bezoeken aan tweede verblijven konden oorspronkelijk pas vanaf 8 juni, maar onder grote druk van de tweedeverblijvers werd dat op 20 mei al mogelijk. De kans is groot dat ook andere vormen van binnenlands toerisme vanaf maandag kunnen. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir kondigde begin mei al aan dat ze aan een spreidingsplan werkt voor toeristen. Ze plant daarvoor de uitrol van een 'Ontdek Vlaanderen'-platform waaraan een druktebarometer gekoppeld wordt.

De heropening van de grenzen ligt ook ter tafel. Afgelopen verlengd weekend kregen we daarvan al een voorsmaakje, toen wat voorbarig werd aangekondigd dat winkelen over de grens met Nederland, Duitsland en Luxemburg toegelaten was. De grens met Frankrijk oversteken is vooralsnog enkel mogelijk voor essentiële verplaatsingen. In Frankrijk wordt 15 juni naar voor geschoven voor de heropening van de grenzen. Ook langverwacht is een verdere versoepeling van de regels rond de contactbubbels.

Vandaag is er zoals bekend een regel van vier personen in één bubbel, maar lang niet iedereen interpreteert die regel juist. Erika Vlieghe zei vorige week al dat het systeem op zijn limieten botst. Aan de regel van vier personen komt dus een einde, maar ook hier is nog niet duidelijk wat er in de plaats komt. Het was verder al langer zeker dat er tot eind augustus geen massa-evenementen, zoals festivals, kunnen plaatsvinden.

De GEES opende wel al de deur voor kleinere openluchtevenementen, maar verduidelijkte nog niet tot hoeveel aanwezigen sprake is van een klein evenement.

Demir kondigde voor de evenementensector een gedragscode en een wetenschappelijk getoetst Event Risk Model (ERM) aan. Ook haar Brusselse en Waalse collega's zagen de noodzaak van dat instrument in. Begin mei klonk het dat dat instrument gratis ter beschikking gesteld zal worden zodra de experten het licht op groen zetten.

