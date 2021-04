Het Overlegcomité zat sinds 15 uur bijeen met een goedgevuld programma. Volgens Belga heeft het beslist de terrassen vanaf 8 mei te openen tot 22 uur voor 4 personen per tafel. Volg hier de persconferentie die aangekondigd is voor 18u15.

Het Overlegcomité zat sinds 15.00 uur samen in het Egmontpaleis. En zoals bij elke vergadering over de coronamaatregelen loont het de moeite een blik te werpen op de covidcijfers. Die tonen weinig beterschap. Het aantal ziekenhuisopnames stagneert, er liggen 933 mensen met covid op de dienst intensieve zorg en de besmettingen nemen licht toe. Het reproductiegetal zit nipt boven de 1, wat betekent dat het virus in kracht toeneemt.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gaf al aan zich ongerust te maken over de situatie. Het zou volgens hem een moedige beslissing zijn te wachten met versoepelen tot wanneer de vooropgestelde drempelwaarde van 500 covidpatiënten op intensieve zorg bereikt is. Dat is het richtcijfer dat het Overlegcomité tijdens zijn vorige vergadering naar voren heeft geschoven voor de binnenactiviteiten en voor de uitbreiding van wat buitenhuis mogelijk wordt, ergens in juni.

Geen versoepelingen

Premier Alexander De Croo benadrukte donderdag dat het geenszins de bedoeling is vrijdag met nieuwe maatregelen te komen of te versoepelen. Het gaat om de operationele uitvoering van de beslissingen over de heropening van de terrassen, de testevents en de heropstart van de cultuur- en evenementensector.

De heropening van de terrassen staat voor 8 mei geprogrammeerd. De voorwaarde dat 70 procent van de 65-plussers moest gevaccineerd zijn en beschermd, wordt alvast gehaald, maar ook de situatie op de afdelingen intensieve zorg moet verbeteren. Daar werd geen cijfer op gekleefd, maar veel beterschap is er voorlopig dus niet geweest.

Niettemin noemde CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem het logisch dat die terrassen op 8 mei heropenen, alleen al om zuurstof aan de samenleving te geven. Maar met die cijfers in het achterhoofd, zal de discussie op het Overlegcomité gaan over de modaliteiten van die heropening. Dat gaat bijvoorbeeld over hoeveel mensen aan tafel mogen zitten en om hoe laat de terrassen moeten sluiten. Er circuleert een piste met drie tijdstippen: 20 uur, 21.30 uur en 23.00 uur. Horeca Vlaanderen gaat voor dat laatste uur.

Cultuursector

Het eigenlijke thema van het Overlegcomité is de heropstart van de cultuur- en evenementensector. Die sector heeft een stappenplan uitgedokterd voor een stapsgewijze heropening. Het plan bestaat uit verschillende fases en is gekoppeld aan de bezetting op intensieve zorg, de daling van het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Minister-president Jan Jambon benadrukte woensdag dat hij dat plan op het Overlegcomité zal verdedigen.

Tot slot ligt ook het kader op tafel voor de organisatie van een dertigtal testevents in mei en juni. Dat kan gaan van kleinschalige evenementen met weinig volk, mondmaskers en afstandsregels tot grootschalige evenementen met grotere groepen zonder mondmaskers en zonder 1,5 meter afstand. Voorwaarde is wel dat de cijfers op intensieve zorg dalen en dat de vaccinaties volgens planning verlopen.

De beslissing over de organisatie van die events zal de verantwoordelijkheid zijn van de bevoegde regionale minister, het lokale bestuur waar het evenement plaatsvindt en de federale minister van Volksgezondheid. Jambon gaf aan dat er voor hem "niet massaal" nog testevents moeten plaatvinden, maar wel voldoende gespreid over de aard van de evenementen.

