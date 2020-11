Het Overlegcomité ooog zich vandaag over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Volg live de persconferentie over wat daar beslist werd.

Ongeveer een maand na de tweede verplichte sluiting gaan niet-essentiële winkels vanaf 1 december opnieuw open, maar met restricties, aldus premier Alexander De Croo. De tijd voor 'funshopping' is nog niet aangebroken. Mensen moeten alleen shoppen. 'De situatie is beter dan vier weken geleden. Maar we moeten de winter op de best mogelijke manier doorkomen.' De bedoeling moet zijn om de cijfers dag na dag, week na week te doen dalen. Als dat blijft lukken, aldus premier De Croo, is de situatie half januari echt beter en worden versoepelingen mogelijk. 'Tot dan moeten we de inspanning verderzetten. Een derde golf kunnen we in onze ziekenhuizen niet aan'.

Voor de kerst kondigde de premier de mogelijkheid van een tweede contact aan voor singles, naast het knuffelcontact, maar verder geen versoepelingen:

'Ik had kerst liever ook met mijn ouders en schoonouders gevierd, maar dat zal niet mogelijk zijn. In vier dagen tijd mogen we niet op het spel zetten wat we de voorbije vier weken gerealiseerd hebben. Laat ons met kerst proberen om een punt te zetten achter een rampzalig jaar. En laat ons ervoor zorgen dat kerst niet het begin is van een nieuw rampjaar.'

De avondklok blijft van kracht en op Oudejaar wordt vuurwerk verboden.

Reizen blijft ten zeerste afgeraden, en er zal op toegezien worden dat mensen zich aan de regels houden inzake quarantaines.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot zich aan bij de boodschap van de premier: 'We zijn nog niet uit de storm'. Het streefcijfer is dat we beneden 800 besmettingen per dag moeten geraken. Tegelijk moeten er minder dan 75 nieuwe ziekenhuisopnames en moeten we zien dat de cijfers in de juiste richting evolueren. Dan zijn we uit de storm, en zijn er versoepelingen mogelijk, aldus Vandenbroucke, en kunnen andere sectoren heropenen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei twee weken geleden al dat het een 'belangrijke' vergadering wordt, onder meer omdat de overheden stilaan moeten beslissen over een strategie voor de aanpak van de epidemie op lange termijn. De gezondheidssituatie laat grote versoepelingen op dit moment nog niet toe, temperde premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag al de verwachtingen.

Voor de uitbaters van niet-essentiële winkels lijken er wel wat versoepelingen aan te komen. In de meeste buurlanden zijn de winkels al open of gaan ze binnenkort open, waardoor veel landgenoten over de grens gaan winkelen. Bovendien stuit het online winkelen stilaan op zijn limieten.

De winkels zouden in de loop van december kunnen heropenen, maar dan onder erg strenge voorwaarden om hordes eindejaarsshoppers te vermijden. Ook een regime van heropenen, maar dan enkel op afspraak ligt nog op tafel.

Volgens de premier werd de voorbije dagen in elk geval al nauw overlegd met de provinciegouverneurs om te bekijken hoe een mogelijke heropening veilig zou kunnen gebeuren.

Over de horeca of andere verplicht gesloten sectoren zoals kappers en schoonheidssalons wordt niet gerept.

