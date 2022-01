De huidige coronamaatregelen worden aangehouden. Dat heeft het Overlegcomité donderdag beslist, verklaarde premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie. "We kiezen voor het pad van voorzichtigheid", zegt hij.

De omikronvariant is besmettelijker, maar het ziet er naar uit dat de variant minder ziekmakend is. 'Dat betekent echter niet dat ze minder onschuldig is', aldus De Croo. Hij wijst erop dat individuele personen minder risico lopen om ziek te worden, maar dat impact op de maatschappij wel groot kan zoals, zoals op de zorg en onderwijs.

Ook viroloog Steven Van Gught was aanwezig op de persconferentie. 'Ik denk dat we mogen stellen dat de vijfde golf begonnen is. Het weekgemiddelde is in een week tijd met 82 procent gestegen', vertelde hij.

80 tot 90 procent van de besmettingen wordt intussen veroorzaakt door de omikronvariant van het virus. 'Met de eerste modellen die zijn gemaakt, verwachten we nog een verdere felle stijging', zei Van Gucht. 'We verwachten dat de piek ergens half januari kan worden bereikt, met een vrij brede variatie tussen 30.000 en 125.000 besmettingen per dag.'

Momenteel is er vooral in en rond Brussel, en in Vlaams- en Waals-Brabant een piek in de besmettingen. Volgens de wetenschapper is het een kwestie van tijd vooraleer ook de andere provincies zullen volgen. Wat die ziekenhuisopnames betreft, wordt de piek pas eind januari verwacht.

Bekijk hier de persconferentie:

