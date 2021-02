Verschillende sectoren kijken vol spanning naar het Overlegcomité dat vrijdag op het programma staat. Er lijkt voor het eerst in lange tijd ruimte voor een aantal versoepelingen. Volg hier een livestream van de persconferentie.

De grote vraag waarop vrijdag een antwoord komt: mogen de kappers vanaf 13 februari opnieuw de deuren openen? Twee weken geleden werd aan de sector al perspectief geboden en werd een heropening beloofd als de cijfers verbeterden. Het GEMS-expertenteam raadt een heropening nog steeds af, ondanks de daling in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar het is de politiek die de finale beslissing neemt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zette deze week alvast de deur op een kier.

De persconferentie wordt omstreeks 19 uur verwacht. Volg hier de livestream, lees verder onder de video.

De kappers zelf zijn alleszins klaar voor de heropening. 'Het is spannend', aldus Mitch Mues van sectorfederatie Coiffure.org. 'We hebben constructieve gesprekken gehad met de overheid over een veilige heropening en we hopen dat die voorstellen gevolgd zullen worden.'

Maar een aantal voorstellen die op tafel zouden liggen, zijn volgens de kappers moeilijk om te volgen. Zo zouden kappers enkel een-op-een mogen werken en mag er in grote salons dus maar één kapper tegelijk aan het werk zijn. 'Moeilijk haalbaar', zegt Mues. 'Er zijn heel wat kappers die zeggen dat ze dan niet zullen heropenen, maar helaas zullen ze quasi verplicht worden, want als de steunmaatregelen wegvallen, komt er niets meer binnen.'

De niet-medische contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten en masseurs, zouden mogelijk vrijdag ook groen licht krijgen. Maar de Belgische Beauty Federatie benadrukt dat er bij veel mensen in de sector ongerustheid heerst. 'We willen niet de jojo van de samenleving zijn', zegt woordvoerder Mario Blokken. 'Als we mogen openen, moet het een duurzame opening zijn. We willen niet dat we binnen twee weken opnieuw moeten sluiten als de besmettingscijfers opnieuw stijgen.'

Terug naar de dierentuin?

Ook voor ontspanning in eigen land werd op het vorige Overlegcomité wat perspectief geboden. Zo zouden onder meer dierenparken, vakantieparken en campings opnieuw bezoekers mogen verwelkomen. 'We zijn in blijde verwachting en kunnen meteen heropenen als er een beslissing wordt genomen', zegt Ilse Segers, woordvoerster van de Zoo in Antwerpen en Planckendael.

'Mensen vragen zich af waarom indoor musea wel mogen openen en de zoo niet, en het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. We hebben tijdens de vorige coronagolf trouwens al bewezen dat we veilig kunnen openen.'

Volgens Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, kan de krokusvakantie zelfs nog deels gered worden als vrijdag beslist wordt dat vakantieparken en campings mogen heropenen. 'Op voorwaarde dat het ministerieel besluit snel gepubliceerd wordt', zegt woordvoerder Dirk Metsu.

De sector was wel naar de Raad van State gestapt om de sluiting van vakantieparken en campings aan te vechten, omdat volgens hen het gelijkheidsbeginsel werd geschonden, aangezien andere logiesformules wel mochten open blijven. 'Maar we zijn hoopvol en positief gestemd', aldus Metsu.

Wat met de immokantoren?

Een andere beroepsgroep die hoopt op versoepelingen zijn de vastgoedmakelaars. Op dit moment kunnen huisbezoeken plaatsvinden, maar moet de vastgoedmakelaar buiten blijven staan terwijl geïnteresseerde kopers of huurders binnen rondkijken.

Volgens Dorien Stevens, woordvoerster van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV), is er recent een constructief gesprek geweest met federaal minister van Middenstand David Clarinval (MR). 'We vermoeden en hopen dat er mogelijk een versoepeling zal worden aangekondigd', zegt Stevens.

Andere versoepelingen lijken voorlopig niet aan de orde, al vraagt de cultuursector op 13 maart - op de verjaardagsdatum van de lockdown - te kunnen heropenen.

'Volgens de verfijnde veiligheidsprotocollen en op basis van een duidelijk afgesproken kader', aldus Frederik Sioen, woordvoerder van de crisiscel cultuur, de belangenorganisatie die kunstenaars en culturele organisaties vertegenwoordigt. Voor wie nog niet publiek aan de slag kan gaan, vraagt de sector een verlenging van de steunmaatregelen.

Horeca Vlaanderen vraagt dat het Overlegcomité vrijdag aangeeft dat er uiterlijk op het daaropvolgende Overlegcomité een indicatieve tijdslijn voor heropening van de horeca meegedeeld wordt.

'Dat is noodzakelijk omdat de huidige regelgeving geldt tot 1 maart, en het moet ervoor zorgen dat horecaondernemers zich duurzaam kunnen voorbereiden op een heropening', zegt CEO Matthias De Caluwe.

