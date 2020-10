Het Overlegcomité dat sinds 13 uur samenzat om belangrijke knopen door te hakken over een strengere aanpak van de coronapandemie, is afgelopen. Volg de aankondiging van de nieuwe maatregelen hier live. 'Het zijn de maatregelen van de laatste kans', aldus premier De Croo.

Bij het begin van zijn persconferentie kondigde premier Alexander De Croo 'een verstrengde lockdown' aan, met dezelfde regels voor het ganse grondgebied. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Men mag thuis nog slechts één persoon ontvangen. Regel van vier binnenshuis vervalt. Voortaan mag je binnen maar één persoon uitnodigen. Dat is meteen ook het 'knuffelcontact', zegt de premier. Buitenshuis mag men wel nog vier mensen ontmoeten, op voorwaarde dat men afstand houdt en een mondmasker gebruikt. Alle niet-essentiële winkels sluiten, maar thuislevering of afhaal blijven mogelijk. Voedingswinkels en supermarkten blijven open. 'Er is geen reden om te hamsteren', benadrukte de premier. Niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons moeten tijdelijk sluiten. In het onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot 15 november, waarna ze in de woorden van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 'voorzichtig' zullen heropenen. Telewerk wordt verplicht. Wanneer dat niet kan, zijn mondmaskers verplicht en ventilatie verplicht. Begrafenissen worden beperkt tot 15 personen. Een maaltijd of receptie achteraf kan niet meer. Vakantieparken sluiten vanaf 3 november.

De maatregelen gaan in de nacht van zondag op maandag om middernacht in, en blijven tenzij anders vermeld (de scholen) zes weken van kracht.

Over een beperking van niet-essentiële reizen heeft premier De Croo niet gesproken.

De verstrengde maatregelen hebben volgens de premier één centraal doel en dat is dat 'de gezondheidszorg niet bezwijkt'. Hij spreekt van 'de maatregelen van de laatste kans'. 'Als we deze curve snel willen doen dalen, ligt het vandaag in onze, in uw handen', aldus De Croo.

De nieuwe maatregelen komen er omdat het aantal besmettingen en opnames nog steeds exponentieel in de lift zit en het water het zorgpersoneel en de ziekenhuizen aan - of boven - de lippen staat.

Volg de persconferentie hier live.

Marc Van Ranst

De roep om een nieuwe strenge lockdown klonk steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. 'Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.' Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel.

Premier Alexander De Croo kreeg donderdagmiddag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over de coronacrisis, maar hij liet zich niet uit over welke maatregelen al dan niet op tafel zouden liggen op het Overlegcomité van vrijdag. De regeringsleiders en ministers zullen zich in elk geval enkel en alleen baseren op 'wetenschappelijke adviezen, cijfers en feiten', benadrukte De Croo. 'Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis. Daar kan absoluut geen discussie over zijn.'

Lees ook: Van dementie tot covid: luchtvervuiling tast elk orgaan in ons lichaam aan

Bij het begin van zijn persconferentie kondigde premier Alexander De Croo 'een verstrengde lockdown' aan, met dezelfde regels voor het ganse grondgebied. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Men mag thuis nog slechts één persoon ontvangen. Regel van vier binnenshuis vervalt. Voortaan mag je binnen maar één persoon uitnodigen. Dat is meteen ook het 'knuffelcontact', zegt de premier. Buitenshuis mag men wel nog vier mensen ontmoeten, op voorwaarde dat men afstand houdt en een mondmasker gebruikt. Alle niet-essentiële winkels sluiten, maar thuislevering of afhaal blijven mogelijk. Voedingswinkels en supermarkten blijven open. 'Er is geen reden om te hamsteren', benadrukte de premier. Niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons moeten tijdelijk sluiten. In het onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot 15 november, waarna ze in de woorden van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 'voorzichtig' zullen heropenen. Telewerk wordt verplicht. Wanneer dat niet kan, zijn mondmaskers verplicht en ventilatie verplicht. Begrafenissen worden beperkt tot 15 personen. Een maaltijd of receptie achteraf kan niet meer. Vakantieparken sluiten vanaf 3 november.De maatregelen gaan in de nacht van zondag op maandag om middernacht in, en blijven tenzij anders vermeld (de scholen) zes weken van kracht.Over een beperking van niet-essentiële reizen heeft premier De Croo niet gesproken.De verstrengde maatregelen hebben volgens de premier één centraal doel en dat is dat 'de gezondheidszorg niet bezwijkt'. Hij spreekt van 'de maatregelen van de laatste kans'. 'Als we deze curve snel willen doen dalen, ligt het vandaag in onze, in uw handen', aldus De Croo. De nieuwe maatregelen komen er omdat het aantal besmettingen en opnames nog steeds exponentieel in de lift zit en het water het zorgpersoneel en de ziekenhuizen aan - of boven - de lippen staat. Volg de persconferentie hier live. De roep om een nieuwe strenge lockdown klonk steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. 'Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.' Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel. Premier Alexander De Croo kreeg donderdagmiddag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over de coronacrisis, maar hij liet zich niet uit over welke maatregelen al dan niet op tafel zouden liggen op het Overlegcomité van vrijdag. De regeringsleiders en ministers zullen zich in elk geval enkel en alleen baseren op 'wetenschappelijke adviezen, cijfers en feiten', benadrukte De Croo. 'Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis. Daar kan absoluut geen discussie over zijn.'