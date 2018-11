Lionel Messi achterna: Belg Adam Tounsi (12) opgenomen bij de jeugd van FC Barcelona

Voetballen voor FC Barcelona: welke spelertje droomt daar niet van? Voor een twaalfjarige voetballer uit Sint-Niklaas ging die droom in vervulling: Adam Tounsi is sinds augustus opgenomen in de Cantera, de prestigieuze jeugdopleiding van Barça, waar Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta de stiel leerden. Voor zover bekend is Adam de eerste Belg die het tot de mythische jeugdschool van Barcelona schopt. Hoe de Marokkaans-Vlaamse tiener daar belandde, is een vreemd verhaal. Tounsi voetbalde tot afgelopen zomer bij Waasland-Beveren. De eersteklasseclub heeft jeugdteams op nationaal niveau en ploegen die in de provinciale reeksen uitkomen. Adam werd vorig seizoen teruggezet naar een provinciaal elftal en dat viel niet goed bij zijn vader Rachid. 'Ik mocht niet spreken met wie de beslissing nam', zegt de vader van het voetbaltalent. 'Ze speelden met mijn voeten, vond ik. Iedere vader is fan van zijn kind en uiteraard is mijn oordeel gekleurd, maar Adam is te goed voor een provinciaal team. Dat zag een blinde.'

...