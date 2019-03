'Links en rechts vinden elkaar vandaag in hun verzuchtingen over de klimaatspijbelaars'

Lang geleden, toen het nog 2018 was, zou het voorval hooguit grappig zijn geweest. Een plotse windstoot jaagt een Open VLD-affiche met de slogan Gewoon doen vervaarlijk over een veld. De reacties zijn klassiek. 'De aftrap van de campagne verliep niet zonder slag of stoot', glimlacht een journalist. 'Ach', glimlacht een aanwezig kopstuk terug, 'hiermee tonen we net aan dat wij inderdaad de juiste partij zijn. Want kijk, de aanwezige politici steken meteen de handen uit de mouwen en zo wordt de affiche op haar plaats gehangen. Gewoon doen werkt!'

