De intentie van de federale regering om meer flexibilisering toe te laten op de arbeidsmarkt leidt tot felle discussies in de Kamer. Vooral op links is de onenigheid groot: regeringspartij Vooruit verdedigt de plannen, de extreemlinkse PVDA spreekt schande.

De federale regering raakte het eerder deze week in de marge van het begrotingsconclaaf eens om meer flexibilisering toe te laten op de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kader voor avondwerk in de e-commerce, of de mogelijkheid voor werknemers om vrijwillig 38 uur op vier dagen te presteren in plaats van vijf.

De PVDA verzet zich met hand en tand tegen die voornemens. 'Ik was vanmorgen om 6 uur al op een stakingspiket van Lidl. Weet u wat dat is voor de mensen, "vrijwillig"? Dat is dat gewoon doen, op vraag van de werkgevers', wierp Kamerlid Gaby Colebunders Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere voor de voeten. 'Als u ooit een fabriek vanbinnen had gezien, zou u weten dat dit conflicten zal creëren.'

Familiaal leven

Ook PVDA-parlementslid Maria Vindevoghel, die een verleden heeft op de luchthaven van Zaventem, deed haar duit in het zakje. 'Ik houd mijn hart vast. Mensen krijgen op de luchthaven soms maar een dag op voorhand hun uurrooster, en hebben op die manier nu al geen enkele impact op hun sociaal of familiaal leven.'

'Wij gaan er niet van uit dat dit per se een negatief verhaal is, en dat is het verschil met PVDA', beet Depraetere van zich af. Ze verwees daarbij naar mensen in een co-ouderschapregeling, die soms zelf vragende partij zijn om in de ene week wat meer te werken om dan de week erna wat meer tijd te kunnen doorbrengen met hun kinderen. 'Wat kan u daar nu tegen hebben?'

Voor de socialisten is de input van de sociale partners wel belangrijk, benadrukte Depraetere, net als stevige garanties voor de werknemers. 'Maar voor de PVDA zal het nooit genoeg zijn, en ik begrijp dat. Want wat moeten ze anders zeggen met socialisten in de regering die al hun punten realiseren?'

Gevoeligheden

Voor de concrete uitwerking van de flexibelere arbeidsmarkt kijkt de regering nu in eerste instantie naar de sociale partners. De socialistische vakbond ABVV heeft zich echter al verzet tegen een vierdaagse werkweek die toch nog 38 uren telt, en ook het e-commercedossier ligt erg gevoelig. Mochten de sociale partners er niet uit geraken, dan keert het dossier terug naar de regering, 'die de intenties dan zal uitvoeren', bevestigde premier Alexander De Croo. 'Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de regering het dan mogelijk zal maken dat werknemers in onderling overleg de ene week wat harder werken en de andere wat minder', was hij stellig.

In de Kamer wordt al de hele dag gedebatteerd over de regeerverklaring die De Croo dinsdag uitsprak. Die werkzaamheden gaan wellicht nog door tot de vroege uurtjes. Ten vroegste vanaf 15 uur donderdagmiddag kan er over het vertrouwen worden gestemd.

