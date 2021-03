De arrestatie van de Limburgse SP.A-topman Tony Coonen is slecht nieuws voor partijvoorzitter Conner Rousseau. Toch op korte termijn.

Het was voor le tout Limburg natuurlijk een verrassing van formaat dat het Hasseltse gerecht vorige week in het kader van een fraudeonderzoek vastgoedmakelaar Daan M. van Immo Top Invest liet arresteren én Tony Coonen, de sterke man van de Limburgse socialisten. En ook weer niet. De merkwaardige opstoot aan vastgoedactiviteiten van het socialistische ziekenfonds De Voorzorg ging al langer over de tong. Vooral de verkoop van het iconische hotel Petit Rouge op de zeedijk in Blankenberge aan M. wekte ook buiten de provincie verbazing. Het gerecht vermoedt dat Coonen bij meerdere grote transacties met dezelfde makelaar persoonlijke voordelen heeft behaald. Coonen zelf ontkent. Officieel heeft de SP.A niets te maken met de wijze waarop Coonen De Voorzorg leidt, maar in de praktijk wordt hij beschouwd als de sterke man van de Limburgse socialisten. Wegens zijn brutale bestuursstijl was hij intern niet echt geliefd. Tussen 2014 en 2019 was er een uittocht van bekende namen: Peter Vanvelthoven, Ingrid Lieten, Chokri Mahassine, Guy Swennen, Hilde Claes. Natuurlijk moet er altijd verjonging zijn, maar ook jongeren als Joke Quintens, Rob Beenders of de Hasseltse ex-schepen Valerie Del Re hielden de politiek voor bekeken. Gouverneur Herman Reynders stapte vroeger op dan verwacht. Als Coonen zou verdwijnen, moet Alain Yzermans, de burgemeester van Houthalen-Helchteren, de zaken bestieren, met minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir als electoraal uithangbord. Er zit iets grondig fout bij de Limburgse SP.A. Jaren geleden al noemde Louis Tobback de Limburgse kameraden 'onze Luikenaars', een verwijzing naar de ons-kent-onsmentaliteit en bijbehorende beslissingscultuur, met een te schimmige grens tussen het private en het publieke belang. Dan valt ook de naam van Willy Claes, vele jaren geleden de schoonvader van Coonen (die getrouwd was met ex-burgemeester Hilde Claes). Claes hierbij betrekken is nochtans 'hoogst unfair', heet het: 'Willy Claes probeerde op alle mogelijke manieren geld te vinden voor Limburg en voor zijn partij. Coonen lijkt zichzelf te hebben verrijkt op kap van de socialistische beweging. Het ene staat haast haaks op het andere', zegt een kenner van de Limburgse politiek. Dat is dus slecht nieuws voor partijvoorzitter Conner Rousseau, die met het nieuwe Vooruit het beladen verleden van de SP.A achter zich wil laten. Bovendien is Limburg nog altijd de sterkste SP.A-provincie. Zelfs met de schier onbekende Els Robeyns als lijsttrekker behaalde de Limburgse SP.A voor het Vlaams Parlement 13,5 procent van de stemmen - meer dan de 12,2 procent in West-Vlaanderen, de 10,3 procent in Oost-Vlaanderen (de vuurdoop van Rousseau) of de schamele 7,9 procent in Antwerpen. De SP.A koppelt de naamsverandering aan een interne hervorming die de lokale autonomie fors inperkt. Toch heeft Rousseaus vernieuwing minder kans op slagen als ze niet gedragen wordt door de plaatselijke sterkhouders. In die zin heeft het Hasseltse gerecht Vooruit mogelijk een handje geholpen.