Het wolvenpaar August en Noëlla heeft niet vier maar vijf welpen op de wereld gebracht. Dat maakte het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) maandag bekend. Daarvan zijn er nu nog drie in leven: de wolf die begin deze maand werd aangereden, overleefde de klap.

Aanvankelijk werd er op basis van camerabeelden van uitgegaan dat August en Noëlla, die in de Limburgse natuurgebieden zorgden voor de eerste Vlaamse wolvenroedel, vier welpen hadden. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir doopte de wolfjes daarom de 'Bosland Daltons'. Nu blijkt echter dat het wolvenpaar vijf welpen had.

Bij het INBO kwamen ze tot dat besef toen er op beelden van 7 december drie welpen te zien waren op camerabeelden, legt woordvoerder Koen Van Muylem uit. Dat terwijl twee welpen op 10 en 19 oktober werden doodgereden.

Ondertussen heeft het INBO op oude opnames ook een fragment van 25 seconden gevonden waarop zeven wolven - August en Noëlla met vijf welpen - een voor een voorbij de camera lopen. Op de beelden van 7 december is trouwens te zien dat een van de drie welpen mankt. Daarom gaat het INBO ervan uit dat de wolf die op 3 december werd aangereden in het Limburgse Oudsbergen, de klap overleefd heeft.

Samenhorig?

'Wolven herstellen vaak verrassend goed van dergelijke verwondingen', zegt het instituut. Dat de vijfde welp zo lang onder de radar bleef, is overigens niet zo opmerkelijk. 'De welpen zijn niet altijd bij elkaar. En hoe ouder ze worden, hoe zelfstandiger ze zijn. Het zal almaar zeldzamer worden dat we ze samen zien', aldus Van Muylem uit. 'Daarnaast heeft een camera maar een beperkt gezichtsveld. Je kan bijvoorbeeld niet zien wat erachter gebeurt.'

Aanvankelijk werd er op basis van camerabeelden van uitgegaan dat August en Noëlla, die in de Limburgse natuurgebieden zorgden voor de eerste Vlaamse wolvenroedel, vier welpen hadden. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir doopte de wolfjes daarom de 'Bosland Daltons'. Nu blijkt echter dat het wolvenpaar vijf welpen had. Bij het INBO kwamen ze tot dat besef toen er op beelden van 7 december drie welpen te zien waren op camerabeelden, legt woordvoerder Koen Van Muylem uit. Dat terwijl twee welpen op 10 en 19 oktober werden doodgereden. Ondertussen heeft het INBO op oude opnames ook een fragment van 25 seconden gevonden waarop zeven wolven - August en Noëlla met vijf welpen - een voor een voorbij de camera lopen. Op de beelden van 7 december is trouwens te zien dat een van de drie welpen mankt. Daarom gaat het INBO ervan uit dat de wolf die op 3 december werd aangereden in het Limburgse Oudsbergen, de klap overleefd heeft.'Wolven herstellen vaak verrassend goed van dergelijke verwondingen', zegt het instituut. Dat de vijfde welp zo lang onder de radar bleef, is overigens niet zo opmerkelijk. 'De welpen zijn niet altijd bij elkaar. En hoe ouder ze worden, hoe zelfstandiger ze zijn. Het zal almaar zeldzamer worden dat we ze samen zien', aldus Van Muylem uit. 'Daarnaast heeft een camera maar een beperkt gezichtsveld. Je kan bijvoorbeeld niet zien wat erachter gebeurt.'