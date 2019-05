Uit een peiling in opdracht van Het Belang van Limburg blijkt dat N-VA in Limburg moet vrezen voor zwaar electoraal verlies. Op federaal niveau verliest de partij een kwart van haar kiezers (-8,4 procentpunt). N-VA blijft wel nipt de grootste partij in Limburg, maar zou met een score van 23 procent twee van haar vijf kamerzetels verliezen.

CD&V houdt opvallend goed stand in deze provincie. Licht verlies, maar met 22,2 procent houden ze N-VA wel in zicht. In de eigen provincie doet CD&V-voorzitter Wouter Beke wat zijn partij in Vlaanderen niet kan: boven de grens van 20 procent stijgen (en daar blijven), en wedijveren met de N-VA om de koppositie.

Na de dramatische uitslag in 2014 wint Vlaams Belang maar liefst 8,2 procentpunt. Met 14,3 procent worden ze de op twee na grootste partij in Limburg. En dat in een provincie waar VB niet kan terugvallen op politieke vedetten als lijsttrekkers: in de Kamer is het oud-Kamerlid Annick Ponthier (zij zat al tussen 2009 en 2014 in de Kamer) en voor het Vlaams Parlement Chris Janssens, een bezig Vlaams volksvertegenwoordiger maar geen naam zoals Filip Dewinter, Tom Van Grieken of nieuwkomer Dries Van Langenhove.

SP.A strandt op plaats vier, met 14,2 procent. Dat is een achteruitgang van 3,5 procentpunt in vergelijking met vijf jaar geleden, maar de daling is niet zo dramatisch als eerder voorspeld.

Plaats vijf is voor Open VLD dat 11 procent haalt, een lichte daling ten opzichte van 2014.

Groen, dat traditioneel minder sterk staat in Limburg, haalt voor het eerst sinds 1999 de drempel van 10 procent.